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    首頁　>　臺北市

    拋「深蹲換坐車」挨轟 蔣萬安：強調由下而上的重要性

    國民黨台北市長參選人蔣萬安接受廣播節目《POP大國民》專訪。（《POP大國民》提供）

    國民黨台北市長參選人蔣萬安接受廣播節目《POP大國民》專訪。（《POP大國民》提供）

    2022/10/13 18:57

    〔記者王千豪／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安日前拋出「深蹲20下換免費搭公車」，引發外界質疑與砲轟。蔣萬安今（13）日重申，深蹲是日前出席氣候變遷論壇時，提出羅馬尼亞「深蹲換坐車」的例子，強調由下而上，市民參與、公私協力的重要性，結果卻遭對手扭曲。

    蔣萬安今天接受廣播節目《POP大國民》專訪，主持人蔡詩萍問及，如何看待深蹲話題挨轟？蔣萬安說，他日前出席「氣候治理、淨零台北」論壇，發言時提出「由下而上」的概念，強調政府推動政策，不能僅靠單項政策的訂定，更重要是由下而上、市民參與，用行動來達成政策目標，並以羅馬尼亞的深蹲例子說明，藉此強調由下而上的重要性，結果卻被對手扭曲成「我的政見」。

    蔡詩萍詢問，選到現在為止，有沒有複雜的情緒。蔣萬安答說，過去也有選過兩次立委，儘管這次對手動員各種力量、資源，但他仍覺得每天心情都很好，可以跟民眾接觸。蔣也提及，他提出來的政策，獲得民眾的討論和關心，且民眾也會給予他很多建議。

    話鋒一轉，蔣萬安說，這段期間，讓他最在意的是，很多時候攻擊到他的家人、牽連到無辜的女性，甚至惡意汙衊慈濟、證嚴上人。

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