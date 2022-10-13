毒品通緝犯遇查逃逸 實習女警追百米喊民眾攔阻逮人

本月5日下午，文山一警分局木新派出所警員李婕如（左）帶實習生林庭鈺（右）執行家戶訪查勤務，本次是實習生林庭鈺首次碰到突發案件，已成為從警生涯最印象深刻的事之一。（記者闕敬倫翻攝）

2022/10/13 20:10

〔記者闕敬倫／台北報導〕台北市政府警察局文山第一分局實習生林庭鈺日前跟隨前輩外出執勤，恰巧碰到一名男子違規，盤查時先假意配合，卻立即加速逃逸，林生2人從後追逐百米後，與熱心民眾一同將男子壓制逮捕，經查男子為高雄地方法院毒品通緝犯，警詢後依法解送歸案。

本月5日下午，文山一警分局木新派出所警員李婕如帶實習生林庭鈺執行家戶訪查勤務，在木新路二段撞見一名男子未遵守行人號誌，且見到警方神色慌張，遂上前攔查。

警方查證身分時，男子言語吞吐，並不斷提供錯誤身分資料，欲致使員警無法查明，李員二人欲帶他返回所查明身分，男子假意配合後，隨即脫鞋拔腿狂奔。

李、林2人不甘示弱，見狀也尾隨追趕，跑逾百米恰巧有熱心民眾協助攔阻，男子仍不斷找機會逃逸，之後待支援警力到場，終於將男子壓制、逮捕，帶返所內偵詢。

警方調查，該名違規並提供假資料的男子為41歲沈男，是高雄地方法院所發布的毒品通緝犯，他表示現仍無業，自2019年遭通緝後就居無定所，深怕被捕後入監執行，才會看到警察拔腿逃逸，全案詢後將沈男解送其至高雄地院歸案。

本次是實習生林庭鈺首次碰到突發案件，當下心情激動難止，充滿成就感，她表示能為治安盡力是從小一直嚮往、期待的警察生活，因父親也在警界服務，過去已耳濡目染，希望能追隨父親腳步，大學畢業後暫時在運動中心工作，並積極報考警察特考。

林庭鈺說，期望能在學長姐的帶領下，在最短的時間內學習到值勤要領，本次經驗已成為從警生涯最印象深刻的事之一。

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文山警一分局實習生林庭鈺日前跟隨師傅外出執勤，碰到一名男子違規逃逸，從後追逐百米後，與熱心民眾一同將男子壓制逮捕，經查男子為毒品通緝犯，警詢後解送歸案。（記者闕敬倫翻攝）

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