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    首頁　>　臺北市

    過半市民嫌建物老舊髒污 王欣儀批北市府不改善還搞大內宣

    台北市議員王欣儀砲轟，北市研考會儼然已成為選戰新聞中心。（記者鄭名翔攝）

    台北市議員王欣儀砲轟，北市研考會儼然已成為選戰新聞中心。（記者鄭名翔攝）

    2022/10/13 18:45

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府近期自做民調顯示，有6成5市民認為北市城市美感及格，總平均分數為64.31分；對此，台北市議員王欣儀砲轟，分數僅是勉強及格，柯市府卻大內宣發新聞稿宣稱6成5民眾滿意，北市研考會儼然已成為選戰新聞中心，尤其市民最不滿建築老舊髒污問題仍連年未改善，北市府全然無做事還發此新聞稿，實是貽笑大方。

    北市研考會針對城市美感進行民調，在提示北市府近期推動如東西區門戶計畫、市場改建、捷運綠廊空間再造、社會住宅公共藝術等工作後，有6成5民眾表示滿意，平均分數為64.31分，及格主因在於市容環境整潔、公園綠地多，至於最不滿意項目則在於建築外觀老舊髒污、市容環境髒亂、無建設和改變等。 

    王欣儀今受訪時指出，此民調平均分數僅64.31分，只能算是勉強及格，但市府卻不避諱仍大內宣發新聞稿，宣稱有6成5民眾滿意市府提升城市美感工作表現，痛批北市研考會儼然成為選戰新聞中心，在為選舉打新聞宣傳戰。

    王欣儀表示，在去年同樣民調中，民眾已反映最不滿意建築外觀老舊髒污，但一年時間過去，同樣問題的不滿意比例仍一樣高、絲毫未減，痛批北市府明知市民不滿之處，但一整年時間未思改善、毫無作為，竟還敢發如此貽笑大方的新聞稿，看了著實令人感到丟臉。

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