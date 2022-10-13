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    北市酒駕累犯最新名單出爐 男挨罰108萬又4度拒測

    台北市交通事件裁決公布第11次酒駕累犯名單。（裁決所提供）

    台北市交通事件裁決公布第11次酒駕累犯名單。（裁決所提供）

    2022/10/13 17:43

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕3月31日酒駕新制上路，屢次酒駕或拒測違規再犯者將公布姓名、照片及違規事實，台北市交通事件裁決所今日第11次公告酒駕累犯名單，共計10人，其中卓男已因酒駕遭攔檢三度拒測遭罰108萬元，今年5月酒駕在辛亥路被攔停，第4度拒測罰鍰72萬元尚未繳納，裁決所已移送強制執行。

    裁決所指出，第11次公告酒（毒）駕累犯名單共10名，從第1次公告名單至今已累計57名；第11次公告名單，包括酒駕累犯2次8名、拒測累犯2名。

    酒駕累犯2次的8人，包括葉男第1次酒駕於今年3月23日駕駛汽車在本市南京東路遭攔停，復於4月11日駕駛汽車在本市南京東路被警方攔下開單（酒測值0.38）。彭男第1次酒駕於2019年10月22日駕駛機車在北市延平北路遭攔停，復於今年5月15日駕駛機車在延平北路被警方攔下開單（酒測值0.31）。

    高男第1次酒駕於2020年3月17日駕駛汽車在新北市中和區員山路遭攔停，復於今年5月26日駕駛汽車在北市萬大路被警方攔下開單（酒測值0.23）。吳男第1次酒駕於今年4月1日駕駛機車在北市通化街遭攔停，復於111年5月29日駕駛機車在北市信安街被警方攔下開單（酒測值0.39）。

    李男第1次酒駕於2020年7月19日駕駛機車在花蓮市中原街遭攔停，復於今年6月13日駕駛機車在北市北安路被警方攔下開單（酒測值0.19）。江男第1次酒駕於2021年2月8日駕駛機車在北市中正路遭攔停，復於111年7月1日駕駛汽車在北市延平北路被警方攔下開單（酒測值0.32）。

    陳君第1次酒駕於2020年4月8日駕駛機車在北市林森北路遭攔停，復於今年7月1日駕駛機車在北市市民大道被警方攔下開單（酒測值0.34）。謝男第1次酒駕於2020年9月11日駕駛汽車在北市承德路遭攔停，復於今年8月19日駕駛汽車在北市濱江街被警方攔下開單（酒測值0.19）。

    至於拒測累犯2名，裁決所指出，莊男第1次酒駕拒測於2019年7月31日駕駛機車在北市忠孝西路遭攔停拒測，第2次於今年8月22日駕駛汽車在北市重慶北路遭攔停拒測，累計罰鍰54萬元，均已繳納。

    裁決所指出，卓男第1次酒駕拒測於2020年5月8日駕駛汽車在新北市土城區金城路遭攔停拒測，第2次於2021年1月10日駕駛汽車在新北市土城區延平街遭攔停拒測，第3次於2021年3月14日駕駛汽車在新北市土城區立雲街遭攔停拒測，第4次於今年5月11日駕駛汽車在北市辛亥路遭攔停拒測，累計罰鍰達108萬元已繳納，但第4次拒測罰鍰72萬元，尚未繳納，移送法務部行政執行署強制執行，扣除財產、薪資等。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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