台灣防疫「非陳時中功勞」 柯文哲酸：去紐約市當衛生局長看看

柯文哲今下午出席金輪獎頒獎典禮，會後受訪。（記者楊心慧攝）

2022/10/13 17:43

〔記者楊心慧／台北報導〕新黨台北市議員侯漢廷今天（13日）上午舉行新書發表會，台北市長柯文哲到場致詞大批民進黨，批評「三分防疫，七分政治」；柯文哲下午出席金輪獎頒獎典禮，會後受訪表示，在全世界看起來，台灣防疫成績還算是不錯，但他不認為是前衛福部長陳時中個人的功勞，他更批評：「陳時中去當紐約市的衛生局長，看有沒有辦法控制疫情？我才不相信。」

陳時中在衛福部長任內兼任中央流行疫情指揮中心指揮官，今年7月卸任，成為民進黨台北市長參選人。

柯文哲表示，台灣醫界在歷史上本來就有最優秀的人才聚集在這，衛生署從過去到現在本來就是政府部門表現最好，再來就是2003年SARS「曾受傷」，反而「失敗是成功之母」，台灣有17年的時間，整個的公衛體系進步很多，不過當陳時中在立法院說「世界怎麼追得上我們的時候，他就覺得慘了，反而「成功是失敗之母」，通常「太驕傲就容易失敗」。

柯文哲指出，疫情能夠控制，真正的功勞是高素質的台灣國民，其他國家要不是極權國家、出動武警軍隊控制，民主國家的話死傷多慘，根本沒辦法管，「我們台灣的老百姓，叫他戴口罩就戴口罩，要求不要出門就不要出門」，不敢說百分之百，但「大概80幾接近90趴都聽話」，疫情才能控制。

柯文哲認為，台灣有好的醫界、有高素質的國民，才有如此成績，「我跟你講，如果陳時中去當紐約市的衛生局長，看他有沒有辦法控制疫情？我才不相信」。

被問到批評民進黨「三分防疫，七分政治」，是否可能影響黃珊珊選情，柯文哲回應，黃珊珊是獨立的參選人，很多人告訴他不要講話這麼犀利，但他看來就是「三分防疫，七分政治，不是嗎」？

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