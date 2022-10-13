PU膠揮發性有機物是PM2.5前驅物 環保署預告修正排放標準

環保署預告修正PU膠塗布業的空污管制及排放標準，預估未來可減排775公噸的揮發性有機物，相當於減少0.9座煉油廠的揮發性有機物排放量。（資料照）

2022/10/13 17:41

〔記者陳嘉怡／台北報導〕PU膠黏合過程產生的揮發性有機物，易造成異味污染、影響人體健康。為加強管理揮發性有機物，環保署預告修正PU膠塗布業的空污管制及排放標準，預估未來可減排775公噸的揮發性有機物，相當於減少0.9座煉油廠的揮發性有機物排放量。

環保署空保處科長謝仁碩說，PU膠是常見的接著劑，可用於貼合布料、皮革、塑膠膜、塑膠布等材質。然而，PU膠塗布過程產生的揮發性有機物，是臭氧與PM2.5的前驅物，會造成異味及空污問題，需要加強管理。

謝仁碩指出，現行法規只有管制全廠的揮發性有機物排放量，造成環保局在稽查上容易遇到困難。這次修法明確訂定揮發性有機物的排放規定，要求業者於每個製程階段妥善蒐集、加裝污染防制設備後，才能排放廢氣，從源頭防範揮發性有機物逸散到大氣中。

另外，新規定為鼓勵業者使用水性或無溶劑的塗料，謝仁碩說，只要業者使用這兩種塗料，就不用納管。他解釋，這兩種塗料較不會產生揮發性有機物，而且現在技術愈來愈成熟，黏合材料的效果也較佳。

環保署表示，新法規正式實施後，會給予既存業者2年緩衝期，也期望透過加強管制揮發性有機物，有效降低環境中臭氧及PM2.5的濃度。

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