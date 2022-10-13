再談高端疫苗 柯文哲：民進黨還是我20年前支持的民進黨嗎？

柯文哲今下午出席金輪獎頒獎典禮，會後受訪。（記者楊心慧攝）

2022/10/13 17:35

〔記者楊心慧／台北報導〕高端武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗去年7月通過緊急使用授權（EUA），附帶條件就是要在一年內提出疫苗保護效益報告，高端已在7月底繳交報告，但經審查被要求補件，若未在本月底前完成，EUA將廢止；台北市長柯文哲今（13）日表示，高端賺的錢不是產品、而是股票，他認為「權力使人腐化」，更當眾嘆氣搖頭直呼：「現在的民進黨，還是我20年前支持的民進黨嗎？」

衛福部長薛瑞元昨指出，高端已於7月底繳交報告，經審查要求補件，本月底前要完成補件，若內容無法滿足要求條件，就會廢止EUA，到時報告可公開。

柯文哲今下午出席金輪獎頒獎典禮，會後受訪表示，高端賺的錢不是產品而是股票，他更嘆了口氣說：「唉，有時候還是這樣，真的還是那句話，權力使人腐化，絕對權力使人絕對腐化」、「現在的民進黨，還是我20年前支持的民進黨嗎？」

另外，前中研院院長李遠哲昨（12日）接受網路節目專訪，透露對總統蔡英文和民進黨的失望，批評民進黨執政腐化的速度比國民黨更快，更提到過去曾討論溫室氣體排放，蔡英文竟回他「2024年以後是下一代的事」；李遠哲直呼，現在他已經無法與蔡英文溝通。

柯文哲回應，他和李遠哲是三代交情，這些話他早就聽過，只是現在李遠哲自己講出來；柯文哲認為，國家本來就要有長期規劃，不可以永遠都短線操作，他每次都想說我們要留下甚麼樣的台灣給下一代，我們要去思考。

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