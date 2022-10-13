歐盟外長將台海緊張歸咎「某人旅行」 外交部：應譴責侵略者

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）。（法新社）

2022/10/13 17:11

〔記者呂伊萱／台北報導〕歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）10日在歐盟使節會議開幕致詞時表示，台灣緊張局勢是因「某知名人士的個人旅行」出乎意料地升級。歐盟外長發言等於將台海緊張局勢歸責於美國眾議院議長裴洛西訪台一事。外交部今對此駁斥強調，「侵略者才是應該受到國際譴責，而非咎責於和平交流的訪問人士」。

波瑞爾在致詞中回顧近來國際局勢的發展，談及烏俄戰爭，他坦言當美國告訴歐盟俄羅斯將攻打烏克蘭時，他們並不相信這會發生，也沒有料到烏克蘭的抵抗能力如此強勁。而談及中美競爭，波瑞爾表示這不意外，但台海緊張局勢的升級則是在意料之外，「這是肇因於某知名人士的個人旅行，它使台海落入戰爭遊戲的邊緣」。

波瑞爾8月時曾表示，歐盟「嚴重關切」美國聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣後的兩岸緊張情勢，歐盟願當台海危機「調解人」，並說台灣是一個小國（Taiwan is a small country），但它生產了全世界70％的半導體、90％的高科技半導體，「所有人都捍衛台灣發展其政治制度的權利，但必須謹慎因應，避免與中國直接對抗。」此番發言引起議論，中國外交部更出面要求歐方恪守「一中原則」。

外交部今表示，已注意到波瑞爾在歐盟全球使節會議開幕致詞時，針對近期台海情勢作出上述評論；外交部重申，中國長年對台灣進行文攻武嚇，近期又以民主國家間正常訪問等常態性活動為藉口，在台灣周遭海空域發動軍事挑釁及實彈演習，惡意破壞台海現狀及印太區域穩定，嚴重干擾全球重要航線與商業活動。國際社會對中國挑釁行徑已多方譴責，民主國家並以實際行動堅定支持台灣與他國正常往來。

外交部強調，中國單方面製造危機，再次印證北京當局才是破壞台海現狀與國際秩序的一方；侵略者才是應該受到國際譴責，而非咎責於和平交流的訪問人士。外交部已多次發表聲明表達嚴正譴責，並呼籲包括歐盟在內的理念相近夥伴，持續聲援民主台灣，共同遏止威權主義的擴張野心。

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