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    首頁　>　臺北市

    柯文哲再嗆中央：不該為政黨利益、擋我1人 犧牲國家利益

    柯文哲出席金輪獎頒獎典禮會後受訪。（記者楊心慧攝）

    柯文哲出席金輪獎頒獎典禮會後受訪。（記者楊心慧攝）

    2022/10/13 17:27

    〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中昨天批北市府、遠雄針對大巨蛋在拖延時間，市府發言人陳智菡反批說法無知；陳時中今天說，政務不該被當作口水玩文字遊戲，要求市政府應嚴正看待。台北市長柯文哲今並對大巨蛋相關審查提出具體的事實與回應，繼續批中央不該為了政黨利益、為了要擋柯文哲一人，犧牲國家利益；他沒有因為不同黨派的議員就給不同的待遇或封殺，但中央政府就不是這樣。

    陳時中認為，大巨蛋審查過程，北市府跟遠雄到上個月底才提出防煙審查，拖延時間，被陳智菡批評說法無知，譏諷「不要自我放棄」。陳時中今天說，把市民關心的政務當作口水玩文字遊戲，不是政府應有態度，市政府應嚴正看待，發言人的態度也要嚴謹。

    柯文哲今天下午出席金輪獎頒獎典禮會後受訪說，不該為了政黨利益、為了要擋柯文哲一人，犧牲國家利益，台灣的政治不應該這樣，他自己當台北市長，不會因為哪個議員、不同黨派的議員就給不同的待遇，在議會爭鋒相對就要封殺對方，「我沒有幹過這種事情」。

    柯文哲表示，轉過頭來看，中央政府就不是這樣，但他覺得這是不好的事，以後還是希望隨著時代的進步，這種不同黨就給人封殺、穿小鞋、給人困難的文化還是要改掉。

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