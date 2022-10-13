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    重開國門心聲！王必勝：重大里程碑、回到正常生活邁一大步

    中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（指揮中心提供）

    2022/10/13 16:51

    〔記者林惠琴／台北報導〕暌違939天，國門今日開放，在記者會上被媒體問及心情，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝說「滿感動的」，覺得是重大里程碑，回到正常生活邁進一大步；指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞則說，防疫團隊手上還有很多工作，無法立刻放下工作去玩，希望國人能夠繼續給予支持，朝更開放的方向完成。

    針對戰戰兢兢防疫2年多，一路走到開國門，王必勝分享，昨晚在現場滿感動的，覺得是重大里程碑，回到正常生活邁進一大步，最大感想是防疫過程滿長的，也經過很多考驗，雖然沒辦法做到非常完美，台灣各項表現評比在世界上名列前茅，是全體國人、防疫人員及中央與地方團隊的成績。

    莊人祥則提到，一開始在2020年關國門，主要就是因為中國有武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的報告，也散布到全球，我國毅然決然做出外籍旅客入境的限制，跟其他國家相比，決策較早。

    不過，莊人祥表示，最近整個疫情都在可控的狀況下，決定今日開放，事實上也經歷非常多的決策過程，過程中都有盡力，期盼讓過程能夠比較順利，也許民眾覺得慢一點，但日本也是最近才開國門，這個時間希望讓民眾享受到便利。

    羅一鈞則指出，非常感謝國人配合各項防疫措施，讓現在Omicron BA.5疫情雖然處於高原期，但重症、死亡沒有更高，在這樣的基礎下，再做國門開放決策，看到大家開心出國，也覺得開心，終於踏出一步，但也希望國人能夠持續遵守防疫措施。

    羅一鈞也補充，想替中央、地方防疫團隊說一句話，手上還有未來很多代辦工作，因此無法立刻放下手邊工作去玩，希望大家能夠繼續支持團隊，讓政策穩健走下去、執行落實，希望朝更開放的方向逐步完成。

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    中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（指揮中心提供）

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