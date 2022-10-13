睽違2年7個月 日訪台首發團：深呼吸「台灣空氣」

訪台超過10次的立花女士（中）和女兒參加台日邊境解封後的訪台首發團，她表示到達台灣後要深吸呼久違的台灣空氣。（記者林翠儀攝）

2022/10/13 16:32

〔駐日特派員林翠儀／東京13日報導〕為慶祝台日邊境在長達2年7個月管制後正式解封，台灣觀光局東京事務所與阪急旅行社合作，召募日本旅客首發團於今天上午從成田機場出發，展開3天2夜的台灣之旅。訪台超過10次的日本旅客立花女士和女兒迫不及待參加首發團，她表示，抵達後首先要深呼吸久違的「台灣空氣」。

繼日本從11日解禁外國旅客入境旅遊後，台灣的邊境也在今天開放，成田機場的日本航空櫃台今天一早的赴台首班機，也湧入大批旅客辦理登機手續，其中除了攜家帶眷的返鄉台僑之外，還有多名日本旅客也趕在解封首日搶頭香。

雖然只是3天2夜的行程，但立花女士和女兒帶了2只大皮箱出發，訪台不下10次的立花女士在受訪時表示，她和女兒打算到迪化街採購茶葉和南北貨。她表示，得知台灣邊境解封，又看到阪急旅行社在招團，毫不猶豫就報名參加，她說，台灣人非常友善、很親日，有很多美食，而且治安非常好，就算一個人也能安心旅遊。問她抵達台灣後最想做的是什麼事，她回答「要深吸台灣的空氣」，當然還要去品嚐豆漿和小籠包等美食。

參加訪台首發團的皆本小姐是30多歲的上班族，她這次和同事一起參加，而且還是首次訪台，她很期待前往九份，感受吉卜力動畫「神隱少女」傳說中的場景，還有台灣小籠包、夜市美食。

觀光局東京事務所與阪急旅行社合作推出的訪台首發團，將帶旅客至總統府、龍山寺、中正紀念堂、四四南村、忠烈祠等台北市區觀光，並前往十分放天燈、欣賞九份夜景，並暢遊網美打卡新景點的基隆正濱漁港。

觀光局東京事務所今天也在成田機場公司的協助下，於機場內與華航、長榮、星宇、虎航、日本航空、樂桃、酷桃等7家飛航台灣的航空公司共同舉辦「台灣觀光再開紀念儀式」，該所同時於東京、大阪、名古屋、福岡、仙台等5大都市展開「台灣旅行解禁街頭推廣—Xday觀光再開快閃活動」，發送意喻「再開歡喜」、「開始」的開喜烏龍茶、口罩、再開朗報傳單等，對來往的民眾周知及慶祝邊境正式解封。

觀光局東京事務所人員表示，解封活動經過日媒的午間快報後，東京事務所從中午起就開始接到日本民眾的詢問電話，反應十分熱烈。

觀光局表示，日本民眾對於海外旅遊相對保守，旅遊規劃習慣需2、3個月，駐日辦事處為於疫後能在最短時間內送客台灣，於本年6月即進行業者說明會，規劃monitor tour、疫苗感謝之旅、天燈、雙鐵鐵道之旅，以及包含6大魅力景區、觀光圈的新產品和台灣燈會等6項商品，並推出「いくたび、ふただひ台灣（良旅再旅台灣）」OneStop一站式入口網頁，讓日本民眾更簡單從單一入口網頁獲知台灣相關情報及連結各業者旅遊產品。

該局東京事務所鄭憶萍所長也表示，日本專做主題之旅價高質好的club tourism旅行社已推出高檔的台灣周遊、鐵道、燈會、澎湖離島等不同行程，11月份將有近30名旅客搭鐵道遊台灣；由讀賣旅行負責超過100人的獎勵旅遊團也已正式決定11月份分梯赴台；該所也與HIS旅行社合作推出明年黃金周郵輪假期，以募集5千人為目標，另一方面，與JTB旅行社合作的修學旅行踩線團也將在12月中旬成行，觀光局將會與業者持續合作，透過踩線、產品促銷等，希儘快回復疫情前水準。

配合13日解禁，提供海外旅行外幣兌換服務的通濟隆（Travelex Group）及WIFI租借的Telecom Square兩家公司，也與觀光局東京事務所合作，自同日起在日本各大機場櫃位，進行換台幣或租借WIFI機送台灣觀光局特製的口罩套、悠遊卡等周邊紀念品，一同慶祝台日邊境解封。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

參加訪台首發團的上班族皆本小姐的首次造訪台灣，她很期待到九份感受「神隱少女」的動畫場景。（記者林翠儀攝）

觀光局東京事務所今天在成田機場公司的協助下，於機場內與華航、長榮、星宇、虎航、日本航空、樂桃、酷桃等7家飛航台灣的航空公司共同舉辦「台灣觀光再開紀念儀式」。（記者林翠儀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法