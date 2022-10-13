同志遊行10/29登場 北市府刷亮彩虹地景迎觀光客

台北市觀光傳播局首次聯手無家者及北市議員李建昌，刷亮彩虹起跑線。（傳播局提供）

2022/10/13 16:43

〔記者蔡亞樺／台北報導〕同志大遊行10月29日登場，台北市觀光傳播局推出「Color Taipei」系列活動，首度加入彩虹公益推廣，邀請由無家者們組成的「友洗社創」「友洗社創」和觀傳局長劉奕霆、北市議員李建昌，刷亮台北市政府前廣場的彩虹地景，象徵揮別疫情陰霾，也在今日邊境解封，迎接國際旅客到北市參加彩虹活動及旅遊。

位在北市府前廣場的「彩虹起跑線」，為觀傳局去年設立的第2個彩虹地景，也是近年台灣同志遊行的起迄點，每年吸引十多萬人次參與，為亞洲第二大同志遊行活動。去年因疫情取消實體遊行，今年台灣同志遊行將於10月29日舉辦，預期會吸引更多國內外旅客共襄盛舉。

劉奕霆提到，今日恰好是國境全面解封日，已實施900多天的禁團令終於解除，迎接久違的國際觀光客，北市作為亞洲最友善多元的國際城市，是周邊許多國家同志朋友可以自在旅遊的友善城市。

劉奕霆表示，同志遊行是許多國際朋友每年必定參與的盛會，北市10月推出許多彩虹活動，其中北市首次報名同志遊行的花車隊伍，邀請北市府吉祥物「熊讚」擔任車隊長，台北展攤也將現身市府廣場前彩虹市集，透過趣味互動遊戲及抽獎活動，期許北市成為更開放友善的彩虹國際城市。

台北市觀光傳播局長劉奕霆（右3）和北市議員李建昌（左2）等人，洗刷彩虹地景，迎接觀光客。（觀傳局提供）

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