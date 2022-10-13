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    政府買高端每劑花1028元？ 王必勝：完全錯誤推算「差滿多」

    外傳政府採購高端疫苗的金額，每劑並非先前傳出的800多元，而是每劑1028元，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝強調，完全是錯誤推算，這個數字差滿多，不曉得怎麼算，實際價格則礙於合約保密無法公布。（指揮中心提供）

    外傳政府採購高端疫苗的金額，每劑並非先前傳出的800多元，而是每劑1028元，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝強調，完全是錯誤推算，這個數字差滿多，不曉得怎麼算，實際價格則礙於合約保密無法公布。（指揮中心提供）

    2022/10/13 16:30

    〔記者林惠琴／台北報導〕高端疫苗持續是外界討論焦點，外傳政府採購高端疫苗的金額，每劑並非先前傳出的800多元，而是每劑1028元，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝強調，完全是錯誤推算，這個數字差滿多，不曉得怎麼算，實際價格則礙於合約保密無法公布。

    今日媒體在指揮中心記者會上，持續關注高端議題。首先，針對日前審計部報告指出，衛福部疾管署未就高端疫苗逾期30日以上未能履約部分依約扣罰違約金，為何要等到審計部報告才開罰？王必勝解釋，審計部於今年1月提出意見，已依照規定於3月計罰，主要是3月最後一次交貨，因此那時一併統計，並不是因為審計部查帳才計罰，而是有自己的相關作業程序。

    其次，外傳政府採購高端疫苗的金額，每劑並非先前的800多元，而是每劑1028元？王必勝強調，完全是錯誤推算，這個數字差滿多的，推算基礎不對，不曉得怎麼算，但實際價格因為合約保密而無法公布。

    另外，打高端去日本需要自費PCR檢測，目前溝通調整的進度？王必勝說明，外館與相關單位持續與駐日單位溝通中，並提到日本不是拒絕承認高端，而是其認證疫苗以世界衛生組織（WHO）核發緊急使用清單（EUL）為準。

    最後，高端是否有向WHO申請認證？王必勝指出，高端曾向WHO提出，但目前WHO團結試驗還在進行中，現在就是在等WHO給結果，因為主導權在WHO。針對卡住的原因，他認為，我方不是WHO會員國，這是很大原因，能得到相關資訊非常少，還是要由WHO主動公布。

    被問及高端疫苗遇到難題，會不會與前指揮官陳時中討論？王必勝說明，陳已經離開指揮中心，不會就這些業務再討論。

    另外，對於未取得緊急使用授權的聯亞疫苗，指揮中心已經撥付的契約價金共7.5億元，是否需要繳回？王必勝說明，會扣除認可花費的費用後，請聯亞繳回剩下的費用，正在進行中。

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