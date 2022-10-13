李文忠反對拆除蔣介石銅像 學者：李副主委怎面對昔日李委員？

退輔會所轄彰化農場內蔣介石銅像。（翻攝退輔會網站）

2022/10/13 16:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院日前首度召開「推動轉型正義會報」，退輔會副主委李文忠今（13）日在立院答詢指出，退輔會未受邀參與會報，對於拆除蔣介石銅像一事，已多次表達反對立場。學者指出，民進黨前立委李文忠當年肯定移除蔣介石銅像，李副主委今日如此態度，不知怎面對昔日的李委員？

立法院外交國防委員會13日邀請退輔會進行業務報告，退輔會主委馮世寬確診，代替出席的副主委李文忠表示，他支持轉型正義，但對於拆除蔣介石銅像要拆除，「包括中正紀念堂要拆除，我們本來就反對」。

對此，南台科大財經法律研究所特聘教授羅承宗受訪表示，2006年擔任民進黨立委李文忠曾提出改國歌主張，李當時說這項改革慢了50年，我國行憲時，國歌就應該改，這是民主國家的當然，沒有國歌是宣示某一政黨的主張，李文忠也肯定營區移除蔣介石銅像，因為美軍營區也看不到艾森豪銅像，這與意識形態無關。

羅承宗質疑，2006年民進黨在國會居於少數，李委員有如此表現，殊值嘉許。2022年時空嬗變，民進黨完全執政，當年的李委員如今已是掌權，可以去做些「實事」的副主委了。李副主委今日如此態度，不知怎面對昔日的李委員？

前促轉會代主委葉虹靈今日也在臉書發文批評，「如果我是李文忠，2016年5月早已就任退輔會副主委，我會在促轉條例立法過程中，代表機關疾呼反對立法者要求清除威權象徵，或要求退輔會轄下有排除條款，姑且不論他把所有榮民扁平化，單一化的歷史記憶與認同是否正確。可惜他從過去到現在，似乎不敢對領銜立法的黨團置一詞，只敢嗆聲促轉會」。

葉虹靈指出，「如果我是李文忠，在立法通過後，面對同為依法行政的機關執行法定任務，如果轄下有榮家反彈，作為行政團隊的一員，理應協助溝通，設法拉近雙方距離，找出解決之道」。

葉虹靈強調，促轉會在任內數次提出外省籍底層軍人受難者的故事，正是要說明國家暴力受害者不分族群職業與認同。人權館近年來也有展覽跟研究，提出橫跨軍種，本島與金馬的底層軍人包括榮民的受難故事，希望大家看到其中的異質性，還有大時代流離的悲劇，可惜這些努力似乎都沒被退輔會看到。

葉虹靈說，退輔會正副主委時至今日，還是只能口口聲聲尊崇蔣氏為建軍之父，聲稱移除銅像就是傷害榮民情感。她只想提醒，只肯認王公將相偉人歷史的時代已遠，如果你們真的是榮民大家長，請以同等的份量去緬懷與追帶曾經受害的袍澤與學長，去記得黃行希、白慶武、孔憲珠們。不要只會記得蔣介石、懷念蔣介石，拜託現在已經21世紀了。

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