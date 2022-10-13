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    首頁　>　臺北市

    晴光市場拜票感受滿滿熱情 陳時中燦笑心花開

    民進黨台北市長參選人陳時中到晴光市場拜票，感受到攤商及上班族的熱情，笑容滿面，好心情連旁人都感受得到。（記者何玉華攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中到晴光市場拜票，感受到攤商及上班族的熱情，笑容滿面，好心情連旁人都感受得到。（記者何玉華攝）

    2022/10/13 16:47

    〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中今天（13日）近午到晴光市場拜票，受到攤商及上班族熱情的回應，攤商陸陸續續上送蒜苗、菜頭、鳳梨，還有小吃店老闆把鍋蓋當鑼敲，歡迎陳時中；繞到露天攤商正逢上班族午餐時間，不少年輕人要求合影，走了近一個小時的陳時中不見疲態，民眾的熱情讓他滿臉笑容。

    晴光市場是中山北路上著名商圈，外國觀光客喜歡到訪，有許多知名的小吃、店家，這兩年多來受到疫情影響，觀光客幾乎流失，店家越來越晚開門做生意，也有不少拉下的鐵門上貼著招租的告示；眼見國門開放，有攤商忐忑「不知道國際觀光客能不能回來」？

    陳時中約在上午11點半到晴光市場，雖然有不少商家鐵門拉下，陳時中還是逐巷逐店問候，不少商家熱情回應，有人送菜頭、花束，還有人送蒜苗，更有商家拉著陳時中與店家招牌合影；一家牛排店老闆看到陳時中走進，放下手中工作拿起鍋蓋當鑼敲的喧天，陳時中一靠近就要求簽名在T恤上，要求達成笑瞇瞇回爐前工作，顯得心滿意足。

    繞道露天的市集，正逢午餐時間，上班族大批外出覓食，陳時中在人潮中感受到熱情，有年輕上班族要求合影，還有學生要集體合照，還有支持者從2樓趕下來拍照，更多的是靦靦的民眾，雖然沒有上前合影，卻是拿著手機捕捉陳時中，激動地跟身旁的朋友說「陳時中ㄟ！」、「我第一次這麼近看陳時中」，滿滿的熱情讓陳時中的好心情全寫在臉上，笑容燦爛。

    民進黨台北市長參選人陳時中到晴光市場拜票，感受到攤商及上班族的熱情，笑容滿面。（記者何玉華攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中到晴光市場拜票，感受到攤商及上班族的熱情，笑容滿面。（記者何玉華攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中到晴光市場拜票，上班族、民眾爭相合影。（記者何玉華攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中到晴光市場拜票，上班族、民眾爭相合影。（記者何玉華攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中到晴光市場拜票，在牛排店老闆T恤上簽名。（記者何玉華攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中到晴光市場拜票，在牛排店老闆T恤上簽名。（記者何玉華攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中到晴光市場拜票，開心與民眾合照。（記者何玉華攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中到晴光市場拜票，開心與民眾合照。（記者何玉華攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中到晴光市場拜票，與攤商打招呼。（記者何玉華攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中到晴光市場拜票，與攤商打招呼。（記者何玉華攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中到晴光市場拜票，開心與民眾合照。（記者何玉華攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中到晴光市場拜票，開心與民眾合照。（記者何玉華攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中到晴光市場拜票，攤商送上蒜、菜頭祝凍蒜、好彩頭。（記者何玉華攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中到晴光市場拜票，攤商送上蒜、菜頭祝凍蒜、好彩頭。（記者何玉華攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中到晴光市場拜票，與民眾合照。（記者何玉華攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中到晴光市場拜票，與民眾合照。（記者何玉華攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中到晴光市場拜票，攤商送上包子給予祝福。（記者何玉華攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中到晴光市場拜票，攤商送上包子給予祝福。（記者何玉華攝）

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