羅一鈞揭取代BA.5候選變異株 王必勝：入境有症狀篩檢監測

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（資料照）

2022/10/13 16:02

〔記者林惠琴／台北報導〕外界持續關注變異株威脅，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，國際上預估可能取代Omicron BA.5成為下一個主流株，包含BF.7、BA.2.75，以及近期在新加坡引起疫情、BA.5分支的「XBB」都是候選名單；指揮官王必勝說明，預期隨著邊境鬆綁，入境有症狀進行唾液篩檢的人數，每天可達100人，是監測變異株不錯的指標。

羅一鈞指出，目前國際上預估可能取代BA.5成為下一波流行的主流株，不只是BF.7，還有BA.2.75，以及近期在新加坡引起疫情、BA.5分支的「XBB」，都是候選名單，要看看是否有彼此傳出來，造成某國或某區域的流行，比較能夠做後續觀察與預測，任何可能性都無法排除，無法預測。

王必勝指出，預估外界較關注的變異株BF.7，不只進到台灣，因為現在全球流通又開始，會進到世界上很多國家裡面，而對其特性，現在資料不完全，等到較完整時再報告。另外，現在看起來歐洲又有一波疫情，到底會多嚴重？是否成為主流株？我國都可以先參考評估。

針對邊境解封首日，王必勝指出，今日訂票入境約1.2萬人，預估應該有1萬人上下入境，現在機場針對有症狀者，還是會做唾液PCR篩檢，以往類似個案每天機場會有30至60人，現在開放多可能達100人，有症狀檢出陽性比例則約30%，會再視情況進行定序，應該是監測變異株不錯的指標。

王必勝也提到，機場已經回到疫前狀態，除了還要發4劑快篩不同外，而快篩發放地點，由原本的行李轉盤與海關行李檢查之間的第5、6區之間，改到第1區，只是流程上的改變，其他今日去看都非常順利，旅客通過花的時間也很短。

至於外界關注邊境解封下一步，王必勝指出，像是居家隔離是否改成3+4單軌制、確診者隔離是否取消7天自主健康管理，以及口罩相關規定，都會看疫情的狀況，陸續調整。

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