誹謗案臉書道歉後首發聲 條子鴿：感謝張維洲寬宏大量

條子鴿今下午也透過律師孫瑞蓮發表聲明指出「錯了就是錯了，盼大眾網開一面，也萬分感謝張維洲的寬宏大量。」（資料照）

2022/10/13 15:58

〔記者張文川／台北報導〕退休員警「條子鴿」酈俊睿，去年9月在臉書撰文影射被駐日代表謝長廷的養子張維洲關說開罰單，害他被高層追究記申誡；但相關警方皆稱查無其事，張控告酈妨害名譽，北檢起訴；經北院調解，條子鴿昨深夜正式在臉書貼文向張維洲道歉7天，雙方可望和解撤告收場，法官將以公訴不受理結案；條子鴿今下午也透過律師孫瑞蓮發表聲明指出「錯了就是錯了，盼大眾網開一面，也萬分感謝張維洲的寬宏大量。」

孫瑞蓮在聲明中指出，酈俊睿從警期間遭逢外在等壓力，以致身心無法負荷，健康受影響，2018年前往醫院就診且服用相關藥物；2020年他辭去警察職務後，持續就醫使用，使用的藥物釀記憶錯置，加上家庭變故，導致身心交瘁，但目前已恢復正常。

條子哥透過此聲明表示，「最後也誠懇地說，錯了就是錯了」，稍早已透過臉書公開道歉，自己非公眾人物，經過此事飽受身心煎熬，已有深刻教訓，真的很希望生活能回歸正常軌道，更盼大眾網開一面，寬容給予自新機會，最後也萬分感謝張維洲寬宏大量。

條子鴿於2021年9月在臉書粉絲專頁發文指出，當年他從國道警察局調至台北市警局，攔下一輛闖紅燈的名車對駕駛開罰單，對方卻反問「你知不知道我爸是誰？」他依法開出罰單後，卻接到副分局長電話「你不知道他爸是行政院院長啊？」，他笑而不答直接掛電話，隔天因「態度不佳」被記2支申誡。

張維洲認為子虛烏有，控告條子鴿妨害名譽，檢方比對查出全是瞎掰，起訴條子鴿。台北地院法官安排調解，雙方昨天達成調解，酈當庭道歉，並允諾在粉專連續道歉7天，張於完成後將撤回告訴，可望和解收場。

酈昨深夜在「條子鴿」臉書粉專發表的道歉文指出：本人酈俊睿出於誹謗張維洲之惡意，於民國110年9月4日在本人的臉書社群網站「條子鴿」粉絲專頁，誣指張維洲闖紅燈遭攔停後，氣焰囂張地嗆本人「你到底知不知道我爸是誰」，還於收受罰單後，仗著父親是行政院長，向台北市政府警察局施壓，造成張維洲名譽嚴重毁損，本人深感歉意，在此鄭重道歉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法