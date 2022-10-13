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    商業熱區廣設比特幣機臺「BTM」 作為詐團洗錢管道遭查緝

    警方查扣的BTM。（記者邱俊福翻攝）

    警方查扣的BTM。（記者邱俊福翻攝）

    2022/10/13 15:34

    〔記者邱俊福／台北報導〕42歲莊姓男子成立公司後，引進比特幣機臺「BTM」，在北中南各商業熱區設置後，涉嫌向詐騙集團推廣可作為洗錢管道，變成被害民眾或詐欺車手，將不法款項存入BTM兌換虛擬貨幣，遂行洗錢，從中則收取高達交易總額「12%」之手續費牟利，刑事局電信偵查大隊第一隊蒐證後將莊男約談到案，詢後依洗錢罪嫌移送檢方偵辦。

    警方調查，去年中旬，莊嫌以其成立的公司，自行引進全球3大BTM 製造商Lamassu（拉馬蘇、冰島廠商）所生產之Gaia（蓋亞x1）、Tejo（特茹x1）及Sintra（辛特拉x3）3種機型的比特幣機臺，每臺約20多萬元，廣設在北市、桃園、台南、高雄等商業熱區，期透過機臺收取「12%」的手續費營利。

    詎料，有至少6名女性被害人，聽從「假交友」詐團話術，聽指示前往莊嫌在北市西門町、頂好商圈等多處設置的「BTM」操作，共計花費421萬元購買比特幣資產，並掃描詐團提供的QR Code，將購得的比特幣存入詐團加密資產錢包。

    警方說，「BTM」 製造商官網「強烈提醒」購買者，須配合各司法管轄地區反洗錢的相關計畫，並於機臺內建法定身分識別及特殊交易之限制功能，以提供購買營運者符合當地法律規定，但莊嫌未依「洗錢防制法」及「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」規定向金融監督管理委員會提報法令遵循聲明書，亦未實施確認客戶身分等防護措施。

    此外，莊嫌還加入詐團群組，並在群組中公然推播期公司的「BTM」服務，提供不法分子利用「BTM」進行洗錢的管道。

    今年7月1日，警方經蒐證完備後，約談莊嫌到案，並在北市查扣「BTM」機臺5臺、贓款238萬多元等贓證物，除依法函送檢方偵辦，並將持續擴大清查其他被害人與涉及洗錢的詐團不法組織。

    購買虛擬貨幣示意圖。（刑事局提供）

    購買虛擬貨幣示意圖。（刑事局提供）

    警方清點贓款。（記者邱俊福翻攝）

    警方清點贓款。（記者邱俊福翻攝）

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