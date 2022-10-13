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    首頁　>　臺北市

    嚴查賄選 北檢：迄今立案調查43案、被告65人

    今天（13日）下午，台北地檢署檢察長林邦樑，率主任檢察官高一書等人，前往調查局新北市調查處新店調查站舉行座談會，向第一線查賄的調查官提示本次選舉的查察重點。 （北檢提供）

    今天（13日）下午，台北地檢署檢察長林邦樑，率主任檢察官高一書等人，前往調查局新北市調查處新店調查站舉行座談會，向第一線查賄的調查官提示本次選舉的查察重點。 （北檢提供）

    2022/10/13 16:08

    〔記者錢利忠／台北報導〕九合一地方選舉將於下月進行投票，台北地檢署持續接獲選舉不法情資，迄今已立案調查的選舉相關案件，合計43案、被告65人；北檢檢察長林邦樑為整合檢、警、調的查賄策略，凝聚共識及提升查緝能量，今天下午前往調查局新北市調查處新店調查站舉行座談會，向第一線查賄的調查官提示本次選舉的查察重點。

    林邦樑今天於座談會上指出，北檢將繼續秉持「有聞必查」、「有據必辦」的態度，嚴查賄選、暴力，以淨化選風，期使警察、調查同仁，能無所瞻顧、從嚴偵辦賄選、暴力、選舉賭盤及境外勢力資金介選等不法犯行，以維護選舉公平。

    林邦樑表示，選舉查察策略必須依轄區狀況因地制宜，採取80/20法則，掌握賄選熱區及高風險對象，加大力道，廣布地雷，優化情資來源，讓整體查賄工作更有成效，同時也要嚴守程序正義，落實偵查不公開原則。

    林邦樑於會中還強調本次選舉查察有6大重點：

    第一，賄選是隱密的犯罪行為，必須擴大宣導民眾知悉檢舉賄選獎金的機制，以及對檢舉人身分嚴格保密的措施，讓民眾信任安心，勇於檢舉。

    第二，嚴查「現金買票」，針對「贈送物品」、「餐會」、「旅遊」或其他變相賄選手法，嚴密蒐證查察，不容候選人心存僥倖。

    第三，加強查緝選舉賭盤案件，避免不法人士假藉賭盤影響選情。

    第四，選舉暴力及假訊息案件，應妥速應處，必要時報請北檢指派專責檢察官指揮偵辦。

    第五，強化反滲透法執法意識，加強偵蒐滲透來源藉由金援特定團體或個人介入選舉。

    第六，持續掃蕩地下通匯不法業者，全力阻絕境外勢力資金介選。

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