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    首頁　>　臺北市

    台北市府民調6成5滿意城市美感 許家蓓：美學辦解散前自我安慰

    台北市政府近期自做民調顯示，有6成5市民認為北市城市美感及格，北市議員許家蓓 （左）批，市長柯文哲去年大張旗鼓成立城市美學辦公室，於解散前公布此民調，形同自我安慰。 （許家蓓辦公室提供）

    台北市政府近期自做民調顯示，有6成5市民認為北市城市美感及格，北市議員許家蓓 （左）批，市長柯文哲去年大張旗鼓成立城市美學辦公室，於解散前公布此民調，形同自我安慰。 （許家蓓辦公室提供）

    2022/10/13 18:28

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府近期自做民調顯示，有6成5市民認為台北市城市美感及格，總平均分數為64.31分；台北市議員許家蓓批，市長柯文哲去年大張旗鼓成立城市美學辦公室，但僅1年就告吹，不僅對城市美學無實質改善，還於解散前公布此民調，形同自我安慰，而建物老舊問題陳年未解，柯文哲8年任內更是毫無作為。

    對此，台北市政府發言人陳智菡表示，城市美學辦公室屬任務編組，隨市長卸任而先解散；至於北市都市更新、建築外牆維修、老屋拉皮等，相關局處均持續努力改善，且積極透過公園綠地、捷運站體公共建設等細節美化，帶動周邊美感提升，但畢竟北市為發展已久城市，住戶意見整合相對困難，民調顯示市民意見均會納入檢討、儘速加強改善。

    台北市研考會針對城市美感進行民調，在提示市府近期推動如東西區門戶計畫、市場改建、捷運綠廊空間再造、社會住宅公共藝術等工作後，有6成5民眾表示滿意，平均分數為64.31分，及格主因在於鎮童市容環境整潔、公園綠地多，至於最不滿意項目則在於建築外觀老舊髒污、市容環境髒亂、無建設和改變等。

    許家蓓認為，此民調顯示，市民認為台北城市美學只是勉強及格，尤其建築物外觀老舊髒汙持續為市民不滿主因，不過柯文哲8年任內並無法顯著改善老屋問題，各項政策也是杯水車薪。

    許家蓓更指出，柯文哲去年大張旗鼓成立城市美學辦公室，宣稱要為台北城市美學留下歷史定位，未料此辦公室僅上路1年，尚未留下任何歷史定位，自己就先走入歷史，且從此份民調分數相比今年三月，分數不升反降，不僅顯示城市美學辦公室成績令民眾無感，且在解散前市府公布此民調，根本是自我安慰、交差了事。

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