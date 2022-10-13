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    不只新冠！社區3種呼吸道病毒升溫 王必勝：調整口罩令要等11月以後

    指揮官王必勝指出，因應今年冬季呼吸道疾病的防疫措施，建議民眾有疫苗可打就打，並戴好口罩，預計討論調整口罩令應該是11月以後的事情。（指揮中心提供）

    指揮官王必勝指出，因應今年冬季呼吸道疾病的防疫措施，建議民眾有疫苗可打就打，並戴好口罩，預計討論調整口罩令應該是11月以後的事情。（指揮中心提供）

    2022/10/13 15:36

    〔記者林惠琴／台北報導〕除了武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）外，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，近期監測流感、呼吸道融合病毒與肺炎鏈球菌都有上升的情形；指揮官王必勝指出，因應今年冬季呼吸道疾病的防疫措施，建議民眾有疫苗可打就打，並戴好口罩，預計討論調整口罩令應該是11月以後的事情。

    莊人祥說明，目前監測社區發現，多種呼吸道病毒正在流行，主要有3種，其中，流感前幾週大約每週80幾例，但上週184例；呼吸道融合病毒也是近4週呈現上升，依序是12例、49例、88例、118例，此病毒主要採檢對象為6歲以下，占98.5%；還有肺炎鏈球菌則是最近一週65例。

    王必勝說明，疾管署對於COVID-19與其他呼吸道病毒都會進行監測，現在外界憂心今年各種呼吸道病毒會比較嚴重，建議民眾因應方式有二，一、若有疫苗可打，符合資格就打；二、戴好口罩。

    王必勝提到，對抗呼吸道傳染病，戴好口罩有很大的防護效果，目前不會調整口罩令，提醒該戴口罩的場合就待好，預計會到11月以後，才會有機會討論調整口罩令的問題。

    至於目前不少商家或企業仍有設置量體溫措施，是否可以取消？王必勝指出，會再請專家討論確認，因為COVID-19發燒比例不是這麼高，量體溫是否仍有監測效果，需要討論，但仍要經專家開會，若評估不需要就會修正。

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