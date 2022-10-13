共軍侵入領海、領空 國防部：第一線部隊斷然處置

國防部記者會，作計室聯合作戰計畫處處長林文皇回應時事。（記者王藝菘攝）

2022/10/13 15:12

〔記者吳書緯／台北報導〕中國解放軍近年對台軍事行動日益增加，國防部作戰及計畫參謀次長室聯戰處處長林文皇少將今天指出，共軍任何飛航實體侵入台灣領空或是外島限制空域，經廣播示警，仍然入侵「將視同為其對我第一擊」，國軍依照規定行駛自衛權，並由第一線部隊斷然處置。

國防部今天上午舉行「111年全民國防教育『網際網路有獎徵答』抽獎活動」，在之後的提問時間，媒體仍然聚焦在「第一擊」的定義以及「第二擊」是否等同開戰的問題。

林文皇表示，當國家遭受武力攻擊，可以行使自衛權反擊，例如敵人的機艦侵入領空、領土、領海時，經過辯證、攔截和廣播驅離無效，基於國家對領土享有絕對的主權，採取適當方式予以排除或反制，具有合法性跟正當性，而現行國際公約跟國際法，對於「第一擊」一詞並無規範性定義，而第一擊概念源起，主要是由國際法自衛權延伸而來。

因此，林文皇說，共軍任何飛航實體侵入，經過廣播示警後，仍然侵入領空或是進入外島限制空域，將視同為其對我第一擊，因此國軍依照規定行使自衛權，並且密切掌握後續敵人企圖跟可能行動研判，依照突發狀況處置規定，應處共軍威脅。

林文皇提到，國軍秉持不怯敵、不挑釁、不示弱的態度，不引發事端、不升高衝突的原則，妥慎來應處共軍的各種侵擾活動跟威脅，而國軍運用聯合情監偵系統，均能夠密切掌握共軍的任何軍事動態，並且研判敵可能行動，有效因應各種突發情況。

媒體追問由誰來決定第一擊反擊？林文皇說，目前應處均有明確規定，「由第一線部隊斷然處置」。

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