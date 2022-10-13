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    半導體關鍵技術恐外流 民團示警：禁止先進製程赴中國投資

    經濟民主連合指出，正當美國逐步提高對中國威脅的防備時，台灣的對中技術輸出規範顯然已不合時宜。（經濟民主連合提供）

    經濟民主連合指出，正當美國逐步提高對中國威脅的防備時，台灣的對中技術輸出規範顯然已不合時宜。（經濟民主連合提供）

    2022/10/13 14:52

    〔記者陳政宇／台北報導〕美國總統拜登宣布擴大對中國晶片及設備出口限制，經濟民主連合今（13日）示警，正當美國逐步提高對中國威脅的防備，台灣對中技術輸出規範明顯需進行改進，應檢討我國法制應如何有效制止企業主違規將關鍵技術輸出中國，以維護國家利益與台美戰略互信。

    經濟民主連合今日召開「因應美國晶片出口管制，檢討對中技術輸出規範」記者會，經濟民主連合研究員歐栩韶表示，美國商務部工業暨安全局於美東時間10月7日宣布擴大對中國晶片及設備出口限制，逐漸擴大對中技術輸出限制的行為，正是在向世人宣告對中國的野心必須有所警覺及因應。

    經濟民主連合研究員許冠澤指出，相較美國管制先進製程對中國技術輸出，台灣的規定極為落後，應參考美國「晶片與科學法」（CHIPS and Science Act）及美國商務部10月7日新規，現階段至少應將「28或18奈米以下的晶圓製造」，列為《在大陸地區從事投資或技術合作禁止類項目》，先前已許可投資者，不得擴大生產規模。

    許冠澤進一步質疑，《國家安全法》現行條文只從保護企業營業秘密的角度架構「經濟間諜罪」，只能懲罰竊取營業秘密的企業叛徒，至於企業主與企業本身就是營業秘密的所有人，本可授權他人使用營業秘密，根本無法成立此罪。如此，對於有心挾關鍵技術西進的企業主而言，傷害國家利益、違法輸出技術竟無法可管，何其荒謬，台灣必須盡速制定《技術輸出管制法》從源頭防堵。

    此外，經濟民主連合智庫召集人賴中強回顧，2015年馬政府開放12吋晶圓廠赴中國投資，令人憤怒的是， 經濟部2015年9月4日修正大陸投資負面表列－農業、製造業及服務業等禁止赴大陸投資產品項目，將「光罩式唯讀記憶體晶片之積體電路晶粒及晶圓（超過12吋晶圓鑄造）」「隨機存取記憶體積體電路晶粒晶圓（超過12吋晶圓鑄造）」等列為禁止赴中國投資的項目。

    賴中強說，根據花旗證券於2014年6月的調查報告，「超過12吋晶圓鑄造」根本是決策當時不存在且目前半導體業界也不存在的量產製程。馬英九政府不可能不知道台灣半導體技術最新發展的狀況，經濟部前官僚欺騙世人，把人民當傻瓜，把半導體禁止赴中國投資的紅線畫在現實上不存在的「超過12吋晶圓鑄造」，埋下台灣關鍵技術外流的惡果。

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