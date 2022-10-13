樂見韓國瑜、蔣萬安合體 林鶴明：韓跟中央助選團應「站好站滿」

民進黨副秘書長林鶴明分析，韓國瑜跟國民黨中央助選團應該為黨籍參選人「站好站滿」。（震傳媒提供）

2022/10/13 14:50

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中原先被看好擔綱年底選情「火車頭」，前段時間卻遭逢「亂流」，引發支持者憂心。不過，民進黨副秘書長林鶴明今分析，選戰會膠著的最後一刻，選舉總是跌跌撞撞，重點在於下回合如何反敗為勝，反觀坐在那邊等棄保的，又要如何保證自己不會被棄？對於前高雄市長韓國瑜「重出江湖」站台，他笑說，韓國瑜跟國民黨中央助選團應該為黨籍參選人「站好站滿」。

林鶴明今接受「震傳媒」網路節目「新聞不芹菜」專訪談及台北市長選情時表示，最經典的「三腳督」是1994年民進黨陳水扁、國民黨黃大洲、新黨趙少康參選的那次，如今的國民黨參選人蔣萬安沒有當年趙少康的魅力，現在的黃珊珊能力也不輸當年的黃大洲，且台北市還有「第4個候選人」柯文哲，如果連趙少康都沒能百分百棄保，蔣萬安又如何做到？而且過去沒有社群媒體，更沒有同溫層問題。

被問及對陳時中近期表現的評價，林鶴明說，選戰本來就有很多狀況，重點是怎麼處理，包含台北市長柯文哲過去也是跌跌撞撞，總統蔡英文選舉過程也出過狀況，重點在於下回合如何反敗為勝，陳時中最近就找回節奏，早上跟議員一起站路口、互相拉抬，晚上開直播打空戰，彷彿回到過去下午2點防疫記者會，當他有態度、有說法時，選民就能慢慢理解，這些戰術很清晰，而且也有效果。

因此，林鶴明評估，今年台北市長選戰會膠著到最後一刻，誰能接觸最多選民，誰的機會越大，坐在那邊等棄保的，要怎麼保證被是棄他不是棄你？要討論民調高，要先解釋自己做了什麼，總要有邏輯跟原因，不是每天像開樂透一樣。

對於前高雄市長韓國瑜即將出面為藍營參選人站台，林鶴明諷刺說，每一帖藥都有用，但同時吃會死掉；被追問是否樂見韓國瑜、蔣萬安合體，林認為，韓國瑜跟中央助選團應該從南到北「站好站滿」，並猜測韓國瑜應該會繼續發展，畢竟年曆都賣光了，一個人推年曆就代表他希望大家「一整年都看得到我」。

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