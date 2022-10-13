他把少年當「男妓」還逼恩客簽本票...結果慘了

許男視少年為「男妓」，還逼恩客簽本票，士檢偵結，認為許男涉嫌違反兒童及少年性剝削防制條例等罪，依法起訴。（資料照）

2022/10/13 15:11

〔記者溫于德／台北報導〕許男去年透過虞姓友人認識並愛上12歲少年，卻視少年為「男妓」，要求去賺皮肉錢，更趁少年與男客性交易時，進入房間持電擊棒逼男客簽下本票，並逼男客與少年相互口交供拍成影片，以確保能拿到贓款。士林地檢署偵結，認為許男涉嫌違反兒童及少年性剝削防制條例等罪，依法起訴，另將少年移由少年法庭審理，並對虞男發布通緝。

起訴指，許男自稱愛上少年阿明（化名），一方面發生性關係，一方面卻要阿明去賺皮肉錢。

去年8月，許、虞共謀，先由虞男假冒阿明身分透過LINE與謝男約炮，雙方合意由阿明提供服務換取謝男出借提款卡，23日這天，阿明、謝男兩人碰面，謝男一看就知道阿明還沒滿14歲，仍在新北市樹林火車站後方空地撫摸阿明生殖器。

今年4月，許、虞不止媒介阿明性交，更決定行搶恩客。同月16日，許男媒介阿明與蕭男性交，入房前，許男先跟阿明表明要搶劫蕭男，要阿明配合開門，後來阿明趁蕭男進廁所時打開房門，許男立刻手持電擊棒、甩棍進入。

許男見蕭男立刻喝斥：「兄弟你知道現在什麼狀況嗎？」隨後逼蕭男簽下40萬元本票，又為確保蕭男依約支付，還逼蕭男與阿明相互口交供其拍成影片，離去前，許男還從蕭男身上搶走8000元。

4月18日這天，蕭男依約帶20萬到北市內湖區西湖派出所旁的公園交給身分不詳的幣商換幣，並於同月27日以「埋包」方式（毒品買賣術語，指賣方把毒品放在某處，買方自行取回，雙方互不碰面），將20萬元放在康樂派出所對面公園的溜滑梯上，後由許男取走，再與虞男、阿明朋分。

後來是檢警偵查另案才追出本案，並查出許男會透過手機傳簡訊給恩客，若傳送「S」指的是性交，「12」、「157」、「43」則是介紹阿明的年齡、身高、體重，「0」則指阿明是女性角色。

阿明供稱，首度性交易雖然是他自願，但完事後有向許男表明不願再賺皮肉錢，卻被威脅要殺害家人，他感到害怕只能繼續配合；然而，檢察官發現，阿明每次性交易結束，都與許男討論上床經過，故認定阿明並未受到脅迫。許男則自白犯罪。

檢察官偵結，認為許男涉嫌違反兒童及少年性剝削防制條例、成年人與少年共同加重強盜取財等罪，依法起訴，另將少年移由少年法庭審理，並對虞男發布通緝；男客部分，同樣被認為涉嫌違反兒童及少年性剝削防制條例，一併起訴。

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