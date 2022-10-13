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    首頁　>　臺北市

    藍營若暗助高虹安 林鶴明預言朱立倫2024恐自食惡果

    民進黨副秘書長林鶴明分析，如果國民黨主席朱立倫不挺自家人、放任選民支持他黨，2024年一定會自食惡果。（震傳媒提供）

    民進黨副秘書長林鶴明分析，如果國民黨主席朱立倫不挺自家人、放任選民支持他黨，2024年一定會自食惡果。（震傳媒提供）

    2022/10/13 14:36

    〔記者陳昀／台北報導〕新竹市長選戰「三腳督」激烈廝殺下，國民黨參選人林耕仁面臨邊緣化危機，但黨內「母雞」、台中市長盧秀燕日前陪同民眾黨參選人高虹安參訪市場，再度引發聯想。民進黨副秘書長林鶴明今分析，如果國民黨主席朱立倫不挺自家人、放任選民支持他黨參選人，2024年一定會自食惡果，屆時國民黨總統參選人對藍營支持者恐怕也會「可割可棄」，對組織長期發展更是不利。

    林鶴明今接受「震傳媒」網路節目「新聞不芹菜」專訪。林鶴明指出，民進黨參選人沈慧虹有基本支持度，許多紛紛擾擾已經告一段落，即將進入正規賽，因此沈開始打出政策牌、政績牌，論述新竹的改變，而高虹安在利空出盡後還能往上走嗎？甚至高先前在古蹟打卡時，被大家說「感謝支持林智堅政績」，這也能解讀出，高的幕僚連這是市政議題都分不清楚，至今還沒找到方向。

    針對盧秀燕陪同高虹安參訪台中建國市場，林鶴明評論，如果每個黨內縣市首長都跟他黨的人同台，黨提名的參選人情何以堪？黨中央是在幹什麼？林耕仁一定覺得自己上賊船，朱立倫如果要展現主席的身分，應該喊出「支持朱立倫、票投林耕仁」，否則以往新竹市都是國民黨執政，現在卻被民眾黨超車，難道不會覺得有點丟臉？

    林鶴明強調，如果朱立倫放棄林耕仁，他在其他縣市也會放棄任何一個人，代表這個政黨沒有核心價值，提名了都不敢背書到底、不顧人情義理，就有點像詐騙集團，最後一定會潰散。他說，如果朱立倫放任藍營支持者投給別人，2024年馬上會自食惡果，假設朱要選總統、民眾黨主席柯文哲也要選，要怎麼跟大家解釋這一段？難道藍營支持者對國民黨參選人也是「可割可棄」嗎？這是很錯亂、不負責任的行為。

    林鶴明表示，朱立倫應該思考，如果高虹安被國民黨、民眾黨聯手捧成明日之星，2024她會支持誰？一定是柯文哲，不會是國民黨參選人，這是正確操作嗎？「我深不以為然」；如果新竹可以合作，那苗栗縣、澎湖縣、台北市也可以，「我如果是柯文哲，也喊出黃珊珊贏過蔣萬安」，這對民眾黨是無本生意，不賺白不賺，國民黨以為佔便宜，實質後面會賠更多。

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