鍾東錦嗆問「我殺了誰」 王婉諭貼判決書︰忘記了還是怕想起來

面對呼籲退選聲浪，苗栗縣長參選人鍾東錦今天對此質問「我殺了誰」；立委王婉諭再次貼出當年判決書，要求鍾履行承諾退選。（取自臉書）

2022/10/13 14:38

〔記者楊丞彧／台北報導〕立法院民進黨團今（13）日召開記者會，要求苗栗縣長參選人、議長鍾東錦（原名鍾朝平）「殺人退選」。鍾東錦隨後對此回問：「我殺了誰？我沒有退選的理由。」時代力量立委王婉諭在臉書貼出30多年前判決書打臉，質問鍾東錦「是忘記了，還是害怕想起來？」

鍾東錦宣布參選以來，各界不斷檢視其過往「事蹟」。鍾東錦解釋，自己曾「拿西瓜刀劃破同學肚皮，內臟都能看到，好在是輕傷」；也自承曾被提告妨害家庭，引起熱議。今年5月，鍾東錦也霸氣地宣示，只要有人拿出證據證明他曾經殺死人或有強姦，就發10萬元檢舉獎金，並馬上退選。

王婉諭貼出最高法院77年度台上字第2846號判決書，內容寫到：「上訴人（鍾朝平）、沈OO與薛OO即共同以傷害之犯意，以脚踢已在地上之胡OO頭部等處，致其右上前額挫傷，左肩上部，右顱部擦傷，合併顱內質泛性蛛網膜下腔出血，送醫不治死亡。」

「是忘記了？還是害怕想起來？」王婉諭痛批鍾東錦，面對一條無辜逝去的生命，鍾議長不但沒有反省悔過，甚至裝作沒發生。言而無信，談何誠信？王婉諭奉勸鍾莫忘初「鍾」，履行退選承諾。另外，王婉諭也呼籲鍾東錦，記得把檢舉獎金10萬元發給苗栗縣長參選人宋國鼎跟立委邱顯智。兩人10月3日召開記者會，揭露原名鍾朝平的鍾東錦曾在25歲犯下傷害致死案件並被判刑，並拿出當年新聞報導與判決書佐證。

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