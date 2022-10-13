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    首頁　>　臺北市

    中重症+142！ 8歲男童罹MIS-C心包膜積水

    本土武漢肺炎今日新增中重症142例，包含115例中症、27例重症。（指揮中心提供）

    本土武漢肺炎今日新增中重症142例，包含115例中症、27例重症。（指揮中心提供）

    2022/10/13 14:15

    〔記者林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）今日新增中重症142例，包含115例中症、27例重症，其中1例特殊重症為8歲男童罹患孩童多系統炎症徵候群（MIS-C），染疫確診約一個多月後出現症狀就醫，發現冠狀動脈擴大、心包膜積水，所幸經治療已好轉出院。

    針對MIS-C個案，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，為8歲男童，無慢性病史，曾打一劑疫苗，8月17日確診新冠，9月23日起陸續有發燒、全身紅疹、腹痛、口腔潰瘍等症狀，24日到急診，抽血檢查有發炎指數升高，凝血功能異常等情形，懷疑MIS-C住院，住院後經心臟超音波發現，冠狀動脈擴大、心包膜積水，使用類固醇等藥物治療後，病況已好轉於9月28日出院。

    根據指揮中心統計，目前12歲以下兒童重症累計244例，包含158例MIS-C、32例腦炎、25例肺炎、11例哮吼、敗血症3例、共病等其他4例、2例心肌炎、9例家中死亡；其中36例死亡，包含13例腦炎、8例肺炎、敗血症與共病各2例、哮吼與心肌炎各1例，9例家中死亡。

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