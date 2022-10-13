染疫死亡者不必24小時內火化？徐國勇：將與疫情指揮中心研議

持續已久的染疫死者必須在24小時內火化之規定被立委質疑是否有持續的必要，內政部長徐國勇表示，會再與疫情指揮中心研議是否放寬。（記者方賓照攝）

2022/10/13 14:26

〔記者黃靖媗／台北報導〕台灣國門今日解封，持續已久的染疫死者必須在24小時內火化之規定也被立委質疑是否有持續的必要，內政部長徐國勇今日表示，當時有此規定是delta變異株流行期間，如今主要為omicron變異株盛行，他會再與疫情指揮中心研議是否放寬。

國民黨立委鄭麗文今日於立法院內政委員會表示，台灣於今日正式解封國門，但甫推出就被不少人抨擊不人道的染疫死者24小時內火化指引至今卻未修正，詢問徐國勇是否會修正指引，放寬火化規定。

徐國勇表示，推行染疫死者24小時內火化規定時，為delta變異株流行期間，當時致死率高達5%，因此大家都很謹慎，而現在主要為omicron變異株流行，內政部會再與疫情指揮中心商量、研議放寬事宜，他無法單方面同意放寬。

衛生福利部疾病管制署2020年1月15日起將武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）列為第5類法定傳染病，規定確診個案死亡24小時內必須通報當地主管機關，當醫院確定往生者為確診個案時，必須包裹2層屍袋，一旦包裹完成，屍袋就不可以再解開，要儘速後送火化程序，讓死者家屬難以瞻仰遺容。

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