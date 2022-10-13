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    首頁　>　臺北市

    蔣萬安、黃珊珊將上吳子嘉節目 林楚茵：坐實藍白合利益交換

    林楚茵直指，蔣萬安（左）和黃珊珊（右）不惜蒙蔽律師的良知，只為了挺高虹安、幫吳子嘉（中）脫罪。（組合圖，資料照）

    林楚茵直指，蔣萬安（左）和黃珊珊（右）不惜蒙蔽律師的良知，只為了挺高虹安、幫吳子嘉（中）脫罪。（組合圖，資料照）

    2022/10/13 14:23

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨新竹市長參選人沈慧虹，對《美麗島電子報》董事長吳子嘉提告刑法誹謗與違反選罷法等罪。民進黨立委林楚茵今（13日）批評，國民黨台北市長參選人蔣萬安和無黨籍台北市長參選人黃珊珊都要上吳子嘉節目，「坐實藍白合利益交換，顛覆三觀詆毀被害人」。

    吳子嘉日前指沈慧虹向台北市長柯文哲「求官」，沈憤而提告。對此，林楚茵今日透過臉書表示，吳子嘉抹黑沈慧虹已經罪證確鑿，蔣萬安竟然還想幫吳子嘉護航，瞎扯是「國家機器動起來」、「司法檢調成為執政者的鷹犬」。

    林楚茵說，有律師身分的蔣萬安，之前高舉道德的大旗批評別人抹黑，現在選擇和抹黑造謠的人站在一起，更進一步詆毀被害人，完全顛覆了她的三觀。箇中藏有隱情，蔣萬安將到這個造謠的節目合體加害人，「是要幫造謠的言論背書，還是不演了直接挺抹黑？」

    至於同樣是律師出身的黃珊珊，林楚茵指出，黃不顧柯文哲都已經聲明吳子嘉的言論是在抹黑，也是一樣要上加害者的節目幫忙讚聲，可以說是對於吳子嘉「護虹安有功」的感謝身體力行、毫不避諱。

    林楚茵抨擊，蔣萬安、黃珊珊不惜蒙蔽律師實現公平正義的良知，只為了挺高虹安、幫吳子嘉脫罪，真的是「全黨救別人，忘記林耕仁」，坐實藍白合的利益交換。

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