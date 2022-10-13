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    捍衛21億蘭花產值！ 輸美蝴蝶蘭首度介質驗出雜草 農委會促改善

    民進黨立委賴惠員。（記者楊媛婷攝）

    民進黨立委賴惠員。（記者楊媛婷攝）

    2022/10/13 14:14

    〔記者楊媛婷／台北報導〕民進黨立委賴惠員今在經濟委員會表示，台灣蝴蝶蘭9月7日被美國退了23櫃，原因是在蝴蝶蘭的介質上發現非正面表列植物的雜草，美國透過AIT於9月20日向我方反映，若之後還有蝴蝶蘭驗出類似情況，將暫停個別業者輸入，農委會防檢局表示，除已協助業者提升管理措施外，也已和美方協調9月21日後出貨的蘭花再次被驗有雜草，才會列為再次違規、暫停輸入。

    美國是台灣蝴蝶蘭最重要的外銷國，去年外銷產值達7181萬7千美元（約台幣21.5億元），台灣於2004年也突破美國檢疫障礙，台灣成為蝴蝶蘭輸出到美國可附帶栽培介質的國家，不過介質上可出現的植物僅限蝴蝶蘭、文心蘭、石斛蘭。

    賴惠員今在經濟委員會表示，近來接獲台灣蘭花產銷發展協會陳情，指台灣輸出美國的蝴蝶蘭介質於9月7日被驗出雜草並退櫃，總量達23櫃，損失金額逾6千萬元，美方則於9月20日時下通牒，若再驗出雜草，台灣的蝴蝶蘭將無法再輸出到美國。

    賴惠員也說，農委會接獲消息後，也立刻制定蝴蝶蘭輸美檢驗的SOP，不過接獲美方通知到我方改善的期間，還有20幾櫃的蝴蝶蘭貨櫃還在海上漂流，並預計10月15日後抵美開櫃，擔憂若再被驗出，恐嚴重打擊台灣蝴蝶蘭外銷，並讓原本占美國當地蝴蝶蘭第4大市場的台灣蝴蝶蘭，遭荷蘭、越南等國分食市場。

    農委會主委陳吉仲表示，已由農改場、防檢單位輔導管控好介質上的雜草，以確保台灣蘭花外銷的品質，對於業者受損的情況，將研議是否會提供相關貸款。

    防檢局植物檢疫組組長翁壹姿表示，9月7日收到美方訊息，表示16批、共13家業者的台灣蘭花驗出雜草，我方於9月21日和美國舉行緊急會議，表示收到相關訊息跟採行調整改善措施需要時間，並成功爭取9月21日後我方發證放行的外銷蘭花若查出雜草，才算再次檢出，在當天會議時，本已有業者被驗出2次以上，美採納我方意見，因此9月21日前檢出有雜草者，都只算1次。

    翁壹姿進一步表示，就實地訪查被驗出有雜草的業者，確實處理介質的措施需要改進，如落實介質的水苔要經80度以上的熱水浸泡30分鐘，且雜草都要連根拔除、落實濕度管理，9月19日時已提供改善措施給所有業者，另我方也加強出關前的抽樣開箱強度，開箱抽驗數量達4%，較過往翻倍，若發現有問題者，就不會發出輸出證件，並表示有部分貨櫃已經抵美，目前開櫃後都沒有問題。

    被美方驗出有雜草的蘭花僅有蝴蝶蘭，石斛蘭、文心蘭並未檢出。

    農委會主委陳吉仲和防檢局長杜文珍說明蝴蝶蘭的改善措施。（記者楊媛婷攝）

    農委會主委陳吉仲和防檢局長杜文珍說明蝴蝶蘭的改善措施。（記者楊媛婷攝）

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