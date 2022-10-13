審計部指高端有多項缺失 蔣萬安再批陳時中

國民黨台北市長參選人蔣萬安今痛批前衛福部長陳時中。（記者羅沛德攝）

2022/10/13 14:02

〔記者蔡思培／台北報導〕審計部「COVID-19疫苗採購執行情形專案查核報告」近日曝光，指高端疫苗有多項缺失。國民黨台北市長參選人蔣萬安今痛批前衛福部長陳時中，「還有臉講公開透明這4個字嗎？」審計部報告證實陳謊話連篇，陳的「公開透明」與「抗中保台」都是騙人口號。蔣也批評民進黨護航高端造成大家國產疫苗的不信任是揠苗助長，傷害本土生技產業。

蔣萬安今天上午出席侯新黨台北市議員漢廷新書發表會，會前受訪問被及審計部報告直指高端疫苗多項缺失。蔣表示，陳時中還有臉講公開透明4個字嗎？審計部報告證實陳時中謊話連篇，陳先前一直狡辯疫苗採購文件是「保存」30年，現在證實就是保密封存30年，直到民國140年。蔣萬安質疑，陳時中的公開透明與抗中保台都是騙人的口號。

蔣萬安也說，前天行政院總質詢時他就指行政院護航高端，行政院卻不承認，現在審計部報告指高端多次延遲交貨逾30天，衛福部卻不罰違約金，「這不是護航，什麼才是護航？」蔣也說，聯亞未能取得專案製造許可，衛福部就先支付聯亞7.5億元，後續也沒有追償行動，人民在疫情最嚴重時給衛福部最大授權，但不是讓你去胡作非為。

另高端被警告月底前不補報告就要被廢止EUA，蔣萬安表示，這麼多爭議檢調都不查，若到時補不齊件，打過高端的國民該怎麼辦？蔣認為高端EUA已是一場鬧劇，早在政府發給高端EUA時就有人質疑沒依照國際標準程序審查就給EUA。蔣說，現在這已造成社會對國產疫苗的不信任，這就是民進黨護航高端的結果，他痛批民進黨揠苗助長，已經傷害了本土生技產業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法