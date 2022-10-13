為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    審計部指高端有多項缺失 蔣萬安再批陳時中

    國民黨台北市長參選人蔣萬安今痛批前衛福部長陳時中。（記者羅沛德攝）

    國民黨台北市長參選人蔣萬安今痛批前衛福部長陳時中。（記者羅沛德攝）

    2022/10/13 14:02

    〔記者蔡思培／台北報導〕審計部「COVID-19疫苗採購執行情形專案查核報告」近日曝光，指高端疫苗有多項缺失。國民黨台北市長參選人蔣萬安今痛批前衛福部長陳時中，「還有臉講公開透明這4個字嗎？」審計部報告證實陳謊話連篇，陳的「公開透明」與「抗中保台」都是騙人口號。蔣也批評民進黨護航高端造成大家國產疫苗的不信任是揠苗助長，傷害本土生技產業。

    蔣萬安今天上午出席侯新黨台北市議員漢廷新書發表會，會前受訪問被及審計部報告直指高端疫苗多項缺失。蔣表示，陳時中還有臉講公開透明4個字嗎？審計部報告證實陳時中謊話連篇，陳先前一直狡辯疫苗採購文件是「保存」30年，現在證實就是保密封存30年，直到民國140年。蔣萬安質疑，陳時中的公開透明與抗中保台都是騙人的口號。

    蔣萬安也說，前天行政院總質詢時他就指行政院護航高端，行政院卻不承認，現在審計部報告指高端多次延遲交貨逾30天，衛福部卻不罰違約金，「這不是護航，什麼才是護航？」蔣也說，聯亞未能取得專案製造許可，衛福部就先支付聯亞7.5億元，後續也沒有追償行動，人民在疫情最嚴重時給衛福部最大授權，但不是讓你去胡作非為。

    另高端被警告月底前不補報告就要被廢止EUA，蔣萬安表示，這麼多爭議檢調都不查，若到時補不齊件，打過高端的國民該怎麼辦？蔣認為高端EUA已是一場鬧劇，早在政府發給高端EUA時就有人質疑沒依照國際標準程序審查就給EUA。蔣說，現在這已造成社會對國產疫苗的不信任，這就是民進黨護航高端的結果，他痛批民進黨揠苗助長，已經傷害了本土生技產業。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    發送陳時中競總成立簡訊藍委質疑違反行政中立 李文忠：下班時間
    2022/10/13 13:55

    發送陳時中競總成立簡訊藍委質疑違反行政中立 李文忠：下班時間
    10/20與韓國瑜同台？蔣萬安：有機會
    2022/10/13 13:00

    10/20與韓國瑜同台？蔣萬安：有機會

    2022臺灣女孩日：新世代情感世界座談
    另類「藍白合」柯、蔣台下零互動、上台大轟民進黨
    2022/10/13 12:34

    另類「藍白合」柯、蔣台下零互動、上台大轟民進黨
    誰在操作棄保？ 阿中︰擔心棄保的人 才會一直講
    2022/10/13 05:30

    誰在操作棄保？ 阿中︰擔心棄保的人 才會一直講

    國泰世華銀行基金會《大樹計畫》送愛偏鄉19年
    黃珊珊提「新創」政見 陳時中陣營：國際評比執政績效敗退
    2022/10/12 18:45

    黃珊珊提「新創」政見 陳時中陣營：國際評比執政績效敗退
    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播