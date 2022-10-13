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    習近平「二十大」將延任 陸委會：中共對台延續「反獨促統」

    陸委會發言人邱垂正今日表示，中共對台政策有一貫性，不論人事如何調整，都服膺於領導人對台工作思想，延續其「反獨促統」、「促融」方針，並加大對台侵擾施壓。（資料照）

    陸委會發言人邱垂正今日表示，中共對台政策有一貫性，不論人事如何調整，都服膺於領導人對台工作思想，延續其「反獨促統」、「促融」方針，並加大對台侵擾施壓。（資料照）

    2022/10/13 13:54

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共「二十大」即將於10月16日登場，中國領導人習近平將打破任期延任。對於習近平延任後，將對台灣帶來什麼影響？陸委會發言人邱垂正今日表示，中共對台政策有一貫性，不論人事如何調整，都服膺於領導人對台工作思想，延續其「反獨促統」、「促融」方針，並加大對台侵擾施壓。

    中共第19屆七中全會昨天閉幕並發布會議公報，確定「二十大」會議日程，會議公報涉台部分宣稱，黨的「十九大」以來的5年，堅持一個中國原則和九二共識，展示了大陸維護國家主權和領土完整、反對台獨的堅強決心和強大能力。

    陸委會發言人邱垂正指出，「二十大」確實是陸委會近期內高度關注的一個重點，由於中共的決策體制封閉，而且權力轉換高度的不透明，很多人都在猜中共的人事安排，依照慣例，我方向來是不評論或猜測中共的人事安排。

    邱垂正提及，陸委會對於中共黨代表相關內外部的政策及高層人員的部署等，我們都會一直關注，而且有研判分析。另外，中共對台政策都有它的一貫性，不論其人事如何調整，也都服膺於領導人的對台工作思想，延續其「反獨」、「促統」、「促融」的方針，並加大對台侵擾施壓，本會也將持續關注二十大前後相關情勢的發展，以及中共對台動向審慎評估應處。

    此外，對於兩岸官方聯繫管道是否存在，陸委會主委邱太三日前在立院答詢指出，還有「低層次」的溝通和交流。關於「低層次」交流，具體內涵是指什麼？邱垂正說明，政府致力於維繫兩岸溝通聯繫的機制的運作，從2016年以來，中共以政治前提限縮兩岸的官方互動，但兩岸仍有相當程度的互動與溝通，主要在下列3個層面。

    邱垂正指出，第一、陸委會跟海基會仍然透過與國台辦、海協會既有的溝通聯繫機制，就緊急突發事件傳遞我方訊息，對岸雖然沒有回應，但都會視情況加以處理或公開回應。第二、兩岸迄今已簽署生效21項兩岸協議，多數協議均在執行中，並保持低度的溝通與正常的通報。第三、兩岸的民間人士、團體也以多元方式保持交流互動。

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