美國安戰略強調台海和平符合美國利益 外交部：歡迎與感謝

美國白宮。(歐新社)

2022/10/13 13:32

〔記者呂伊萱/台北報導〕美國白宮公布拜登政府正式國安戰略報告,7度提及台灣,明確指出維護台海和平穩定符合美國恆久利益。外交部今天對此表達歡迎與感謝,並強調台美是具有相同理念和目標的重要夥伴,將進一步深化緊密安全夥伴關係,共同維護台海安全與印太地區的和平穩定。

拜登政府去年3月發布暫行國家安全指南,重申對台承諾,並明確表示支持台灣。美國白宮10月12日公布拜登政府第一部國家安全戰略報告,明確指出維護台海和平穩定對區域與全球安全與繁榮至關重要,且為國際社會關注焦點,更符合美國的恆久利益。報告強調,美方反對任何一方片面改變現狀,將持續信守《台灣關係法》的承諾,支持台灣的自我防衛,並將維持美方的能力,以抵抗任何對台灣強迫或要脅的行動。

外交部北美司司長徐佑典今天在例會對此報告表達歡迎與感謝。徐佑典指出,拜登政府一再展現對台灣的強勁支持,也已多次重申對台灣安全承諾。尤其今年8月以來,中國藉故在台灣海空域升高軍事挑釁,拜登政府更多次以公開發言及具體行動力挺台灣,包括美國拜登總統本人在聯合國大會及賀錦麗副總統在日本橫須賀美軍基地的公開發言、促成G7及歐盟外長的聲明、派遣軍艦在台海執行「自由航行任務」等,均展現美國政府對台灣安全的高度重視與堅定支持。

徐佑典強調,台美對於維護自由民主價值及區域和平穩定,具有相同的理念與共同目標,是彼此的重要夥伴。面對中國的軍力擴張與挑釁行徑,我國政府將持續強化自我防衛能力,堅定對抗威權主義的擴張與侵略;我方也將進一步深化台美緊密安全夥伴關係,共同維護台海安全與印太地區的和平穩定。

與台灣相關部分原文:We have an abiding interest in maintaining peace and stability across the Taiwan Strait, which is critical to regional and global security and prosperity and a matter of international concern and attention. We oppose any unilateral changes to the status quo from either side, and do not support Taiwan independence. We remain committed to our one China policy, which is guided by the Taiwan Relations Act, the Three Joint Communiques, and the Six Assurances. And we will uphold our commitments under the Taiwan Relations Act to support Taiwan's self-defense and to maintain our capacity to resist any resort to force or coercion against Taiwan.

