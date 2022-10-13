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    找恆述法師做保借300萬元卻放飛不理 女信徒江寶銀詐財判刑2年

    恆述法師前年爆出積欠高利貸風波，她喊冤控告女信徒江寶銀詐欺。（資料照）

    恆述法師前年爆出積欠高利貸風波，她喊冤控告女信徒江寶銀詐欺。（資料照）

    2022/10/13 13:37

    〔記者張文川／台北報導〕恆述法師前年爆出積欠高利貸風波，她喊冤控告女信徒江寶銀詐欺，指出是江女找她借500萬元繳遺產稅，稱拿到遺產後願捐7800萬元給她弘法，但恆述沒這麼多現金，陪江女去借高利貸並當擔保，利滾利至4000萬元，業者找她討債；檢方依詐欺取財罪起訴江女，台北地院認為江女故意有借無還，有詐財犯意與犯行，今將她判刑2年，沒收不法所得372萬元。可上訴。

    台北地檢署起訴指出，女信徒江寶銀於2018年10月12日前往恆述住處，以公公過世、須繳遺產稅為由，持三順旅行社開立的5張支票，開口向恆述借500萬元，承諾拿到遺產後，願意捐7800萬元給恆述做為弘法之用，並開立面額7800萬元的本票給恆述。

    但恆述手頭沒有500萬元現金，循友人介紹改向地下錢莊借錢，恆述陪同江女赴餐廳與錢莊的人碰面相談，錢莊認為江女財務不明，不願出借，江女拜託恆述作保，保證會如期還本息，恆述心軟，以自己名義開本票借錢，錢莊才分2筆拿出300萬元交給江女。

    江女得款後避不見面，恆述為保個人信用與形象，到處調頭寸還債，多頭借貸下導致利滾利，累計積欠至4000萬元。事件爆發後，恆述提告指控實際拿錢的江女事後對她不理不睬，涉詐欺。北檢起訴。

    台北地院審理後，今依2件詐欺取財罪，將江女各判刑1年、1年10月，合併應執行2年徒刑，2罪並各沒收犯罪所得本息140萬元、232萬元，共372萬元。可上訴。

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