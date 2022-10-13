「打高端變成倒楣族」 周玉蔻轟︰高端別躲政府後面一語不發

資深媒體人周玉蔻在節目上不滿提到「我打高端變成倒楣族」。（擷取自節目直播畫面）

2022/10/13 13:39

〔記者林惠琴／台北報導〕高端疫苗尚未列入世界衛生組織（WHO）核發緊急使用清單（EUL），資深媒體人周玉蔻今日在節目《新聞放鞭炮》中不滿提到，自己打高端要去日本，必須自費3500元做PCR檢測，坦言「不甘心」，支持高端的人變成最倒楣的人，怒轟「我打高端變成倒楣族，那你高端在那邊數鈔票嗎？」，呼籲高端不要躲在政府後面一語不發！

周玉蔻在節目一開始就說，自己要去日本，但因為相信高端、打了高端，結果不被日本認證，需要自費3500元做PCR檢測，開玩笑說這個錢可以請高端付嗎？強調不是付不起，但不甘心付這個錢。

周玉蔻分享經驗，打高端真的沒有副作用，去檢測疫苗抗體也高，但現在日本不認證，自己又很愛去日本，支持高端的人，最後變成最倒楣的人。

周玉蔻提到，「高端應該出來講幾句話，不能什麼好事都你們家，躲起來幹嘛？為何不去跟日本溝通？」認為不能推卸責任，應該要據以力爭，不是只會叫外交部爭取，不能躲在外交部、躲在指揮中心後面一語不發，直言「差勁」，「這是台灣人的樣子嗎？」，爆氣強調「以後再也不打高端！」。

周玉蔻認為，每次去日本都要做PCR檢測，「我打高端變成倒楣族，那你高端在那邊數鈔票嗎？你不努力嗎？不努力跟社會做說明？你可以躲起來嗎？」，「不能這樣耶！」，還害到一堆人挨罵，直言「衛福部也是倒楣」，也疑惑「以後高端還值得信賴嗎？」。

節目來賓衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎則表示，打高端仍有其他很多國家可以去，像是去日本旁邊的韓國，並提到若日本是以世衛EUL為準，高端連世衛是怎麼回事，他們也不知道，畢竟世衛也不跟人家講，但高端應該要去與日本溝通，看看是否要補資料。

周玉蔻提到，有一種說法是世衛有黑手在擋高端，對此，李秉穎回應「我不知道，我沒有聽過這樣子，老共在世衛有很多人是事實，但這件事是否受到影響，我們無法隨便推測」。

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