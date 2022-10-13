帶風向漠視中國威脅 吳欣岱痛批柯文哲「政治庸醫」

台灣基進今（13）日於內湖區民權、瑞光路口召開「中共20大三天倒數！習帝登基五年謀台？」記者會，台灣基進秘書長王興煥（中）與台北市議員參選人吳欣岱（左）呼籲全民正視中國對台野心與威脅。（記者楊丞彧攝）

2022/10/13 13:06

〔記者楊丞彧／台北報導〕台灣基進今（13）日召開「中共20大三天倒數！習帝登基五年謀台？」記者會，台灣基進台北市議員（內湖、南港）參選人吳欣岱以自身為心臟外科醫師經驗分享，很多病人一開始選擇逃避、漠視、不願面對疾病，到處找偏方神棍，結果反而耽誤病情。吳欣岱痛批，面對中國威脅，最可惡、可恨的莫過於台北市長柯文哲與民眾黨，帶風向要台灣人民漠不關心；柯文哲就像是「政治庸醫」，利用民心脆弱謀取自身政治利益。

中國共產黨第二十次全國代表大會（簡稱中共二十大）即將在16日召開，中共總書記、中國國家主席習近平預料將打破任期限制，朝第三任期、甚至終身任期邁進；在此背景下，台灣海峽局勢受到全球高度關注。台灣基進繼高雄市三多圓環後，近日於台北市內湖區交通節點民權、瑞光路口掛上巨幅看板，盼喚起台灣民眾對中國威脅的關注與警覺。

台灣基進秘書長王興煥表示，在此車水馬龍之處掛設看板，是希望提醒社會中共二十大即將登場，習近平將握有史無前例的權力，以「收復台灣」完成「中華民族偉大復興」的政治壓力也是空前，未來5年台海局勢充滿凶險。基進今年8月起發起一系列宣傳與活動，甚至在中國國慶出海焚燒五星旗，就是希望提醒台灣社會「狼真的要來了」的憂患意識。

而看板掛設處斜前方恰巧是中天新聞台所在地，王興煥也批評，中天毫無疑問地就是中國在台代理人。日前「反共大將軍」曹興誠董事長在記者會上說實話，就被中天揚言提告；台灣基進數月前引用其他媒體的真實報導，也被旺旺中時、中天興訟。台灣社會不應忍受中國在台勢力，利用台灣民主法治來破壞台灣民主法治、滲透台灣、追殺台灣人。「新聞媒體自由的保護傘，不該成為台灣共同體安全的破口」。

吳欣岱表示，在中國議題上，有人主張建立溝通管道、有人主張強化國防，但是最可惡、可恨的，莫過於台北市長柯文哲與民眾黨，帶風向要台灣人民別關心，讓許多台灣人對中國動向一無所知，只剩盲目的焦慮感。

吳欣岱指出，習近平很可能打破慣例「登基稱帝」，許多國際戰略專家學者都研判，未來的2027年被視為台海最凶險的關鍵時機，而習近平屢次強調「中華民族偉大復興」，很有可能為了鞏固權力而決定孤注一躑，侵略台灣。

吳欣岱分享，她作為一位心臟外科醫師，常看到病患對疾病選擇逃避，選擇漠視不面對，也是許多柯粉看到柯市長不願意簽署「捍衛台灣絕不投降」承諾書還拍手叫好的原因。

吳欣岱痛批，柯文哲就像政治庸醫，利用民心的脆弱謀取自身政治利益。但所謂的民主社會就是每個人必須要參與國家未來的方向，人人都要關心與做好準備。台灣基進希望全民都能意識到，台灣人民的態度能決定中國的戰略作法，「唯有每個人都堅守家園，隔壁的財狼虎豹才能斷了他貪婪的妄想」。

最後，王興煥宣布，台灣基進將在中共二十大閉幕隔日的10月23日，在台北舉行「台灣前鋒隊，護台大行軍」遊行。不論中國人事變化如何，都將持續警戒中國的野心，宣示同島一命、抗中護台的決心。

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