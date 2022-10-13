上吳子嘉節目前先切割？ 黃珊珊：他們之前做的事與我無關

黃珊珊今拜會星宇航空董事長張國煒，兩人會談聚焦國門開放後的觀光發展。（記者田裕華攝）

2022/10/13 13:28

〔記者鄭名翔／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉日前誣指民進黨新竹市長參選人沈慧虹向台北市長柯文哲求官，而近期無黨籍台北市長參選人黃珊珊將上吳子嘉節目，挨批是「挺抹黑」，對此，黃珊珊今撇清，僅是接受媒體邀請，「他們之前所做的事情跟我沒什麼相關」。

黃珊珊今拜會星宇航空董事長張國煒，兩人會談聚焦國門開放後的觀光發展，並針對年輕人創業、新創產業遇到的困境及市場環境難題等，進行意見交流。

黃珊珊會後受訪，被問及將上吳子嘉節目引發爭議一事，立即撇清稱，僅是接受媒體邀請，「他們之前所做的事情跟我沒什麼相關」。

而內政部及台北市政府再為大巨蛋爭議互槓，黃珊珊認為，此案送內政部審查1年多，若內政部有問題應儘早提出而非不斷延宕，此是否在卡台北市相信市民都看在眼裡；而對於內政部次長花敬群開砲北市府包庇遠雄，黃珊珊反嗆，所有審查都須送內政部，北市府如何能包庇？嗆花敬群不需要當競選總幹事。

另外，前高雄市長韓國瑜輔選動作頻頻，傳近期有望同台國民黨台北市長參選人蔣萬安，但究竟為票房「補藥」或「毒藥」還待觀察；對此，黃珊珊僅簡短回應稱，任何參選人找任何人輔選，此都是正常的事。

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