張國煒、黃珊珊閉門會談 張建議凸顯台北人文底蘊吸觀光

無黨籍台北市長參選人黃珊珊（右）,前往拜會星宇航空董事長張國煒（左）,會後兩人一同接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

2022/10/13 12:45

〔記者鄭名翔／台北報導〕今天（13日）是台灣國境開放首日，無黨籍台北市長參選人黃珊珊拜會星宇航空董事長張國煒，針對疫後解封觀光振興及協助新創進行交流，黃珊珊會後受訪時表示，台北相對其他縣市較缺乏自然景觀，而張國煒建議，可凸顯台北特色的人文底蘊及城市故事，讓更多觀光客願意停留。

黃珊珊今與張國煒閉門會談，聚焦國門開放後的觀光發展，並針對年輕人創業、新創產業遇到的困境及市場環境難題等，進行意見交流。張國煒指出，星宇也屬新創航空公司，希望北市府可協助新創青年在創業上更為順利。

黃珊珊會後受訪表示，近期已推出新創政見，希望給年輕人更多平台，未來將在台北市各場域內增加新創空間及展演舞台。

而迎接解封後的觀光發展，黃珊珊認為，台北市本就是以國際觀光客為主，且因自然景觀不如其他縣市，因此疫情期間的國民旅遊較少來到台北，而張國煒則建議，應凸顯台北市的人文底蘊及城市故事，讓更多觀光客願意停留。

黃珊珊表示，既然國境開放，後續在正常生活情況下，防疫也不會鬆懈，而觀光旅遊佔台北市經濟發展的大宗，也會做好準備迎接國際觀光客。

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