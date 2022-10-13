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    立委收賄案 高院首波10/21傳喚蘇震清、廖國棟、陳超明

    高等法院審理立委收賄案，因考量被告人數眾多，決定分批審理，已發出傳票訂10月21日首波傳喚蘇震清、廖國棟、陳超明3位立委。（記者楊國文攝）

    高等法院審理立委收賄案，因考量被告人數眾多，決定分批審理，已發出傳票訂10月21日首波傳喚蘇震清、廖國棟、陳超明3位立委。（記者楊國文攝）

    2022/10/13 13:17

    〔記者楊國文／台北報導〕立法院2年前爆發立委集體收賄案，台北地院認定無黨籍蘇震清等4名立委，涉嫌收受前太流公司負責人李恆隆賄賂為公司法修法爭議，以開公聽會、質詢等方式向經濟部官員施壓以奪回SOGO百貨經營權，依不違背職務收受賄賂罪判刑，上訴後，高等法院考量被告人數眾多，訂本月21日上午9時30分首波傳喚蘇震清、廖國棟、陳超明等3名現任立委出庭審理。

    此外，高等法院第二波將傳喚徐永明、趙正宇2名前、現任立委。

    一審蘇震清判刑10年、國民黨立委陳超明判刑7年8月、廖國棟判刑8年6月、前時代力量立委徐永明依期約賄賂罪判刑7年4月，此外，無黨籍立委趙正宇被依逃漏稅判刑6月。

    至於此案關鍵人物李恆隆、郭克銘均未上訴，李因偵查期間自白犯罪且轉污點證人的李恆隆，獲輕判1年2月，易科罰金、緩刑5年，支付公庫1千萬元；白手套「是知管顧公司」總經理郭克銘判刑2年、另有8月可易科罰金，緩刑5年，支付公庫600萬元。

    其他被告陳超明助理梁文一在一審亦被依不違背職務罪判刑5年、褫奪公權2年；趨勢民調總經理吳世昌被判刑6年6個月，均上訴高等法院，廖國棟助理丁復華則因一審輕判1年10月、緩刑4年，未上訴二審。

    被重判的4位立委均上訴高院並喊冤，蘇震清表示對他有利的證據均未調查，為清白而上訴；廖國棟稱辦公室主任丁復華假借其名義，私下謀取不法利益，並無他收賄的具體證據，因此上訴到底；陳超明上訴認為判決他有罪明顯是政治迫害；徐永明對一審判決表示「遺憾」，深信自已清白，因此上訴高院。

    高等法院是由曾審理前行政院秘書長林益世收賄案的高院蕭世昌中籤擔任受命（承審）法官、審判長為劉方慈庭長、陪席法官許曉微。

    值得一提的是，蕭世昌曾是6年前高院審理林益世被控收賄6千3百萬元的合議庭受命法官，當時合議庭審判長是許宗和、陪席法官趙功恆。

    雖然台北地院審理認為林益世收錢「喬」民間合約，不是公務員職務上行為，不構成貪污，依公務員恐嚇得利等罪輕判林7年4月，但蕭世昌等合議庭3位法官改採「實質影響力」見解，認定林以執政黨大黨鞭身份恫嚇、施壓，已觸犯貪污罪的違背職務收賄罪，改為重判林13年6月，刑期幾乎比一審多一倍。

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