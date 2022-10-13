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    10/20與韓國瑜同台？蔣萬安：有機會

    國民黨台北市長參選人蔣萬安。（記者蔡思培攝）

    國民黨台北市長參選人蔣萬安。（記者蔡思培攝）

    2022/10/13 13:00

    〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨台北市議員秦慧珠10月20日將辦競選總部成立大會，預計邀請國民黨台北市長參選人蔣萬安、前高雄市長韓國瑜，兩人有望同台引關注。蔣今天表示，這段期間都盡量排開時間參與藍營議員競選總部成立活動，共同目標是希望國民黨議員全壘打，韓市長也參與，當然有機會機會碰到。

    蔣萬安今天上午出席侯新黨台北市議員漢廷新書發表會，也被解讀要搶攻新黨與深藍選票，蔣表示，侯漢廷是青年參政，在議會表現亮眼，針砭時事、口才犀利，他與侯有非常多互動，也在地方上合作，今天新書發表會很早就邀請，特別把時間留下來出席，給侯支持鼓勵。

    媒體也關心，民進黨新竹市長參選人沈慧虹日前提告美麗島電子報董事長吳子嘉，遭蔣萬安酸「國家機器動起來」，沈慧虹批評蔣身為律師卻挺吳子嘉挺抹黑。對此蔣表示，這是是非的問題，國家機器絕對不能夠成為政黨鬥爭工具。

    蔣萬安最近接受節目《擠擠看》快問快答時，被問要用哪種食物形容對手時，以「紅酒」比喻民進黨台北市長參選人陳時中、「西瓜」比喻無黨籍台北市長參選人黃珊珊，蔣解釋，當時是快問快答，特別問到比喻一個物品，他就直接反應。

    黃珊珊今天上午拜會星宇航空董事長張國煒，蔣萬安也被問起是否同樣會拜會，蔣表示都在規劃安排中，若可以會盡力跟各方請益拜會，有確定都會跟大家報告。

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