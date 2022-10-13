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    宜蘭警挨幹譙卻縱放醉同事 濫查個資、害人骨折被降級

    懲戒法院判游員降兩級改敘。（記者吳政峰攝）

    懲戒法院判游員降兩級改敘。（記者吳政峰攝）

    2022/10/13 13:36

    〔記者吳政峰／台北報導〕宜蘭一名游姓前員警（9月離職）2018年在職時，被宜蘭警分局一名酒後失控的邱姓小隊長幹譙並動手，事後僅予以留置後即放他離去，未以妨害公務罪法辦；同年，游員執勤時被壓傷腳，卻濫查對方個資提告；2019年，游員懷疑李姓民眾酒駕，施以過肩摔，造成對方骨折。種種違失令他吃上刑責，均獲緩刑，懲戒法院考量他尚知反省，日前判降兩級改敘，保留其回任警職的權利。

    2018年10月16日凌晨3時許，一名計程車司機把喝醉的邱姓小隊長載到派出所，正在值勤的游員見狀要求確認邱的身分，以利協助返家，未料邱員不只拒絕出示證件，還爆粗口並動手。游員將邱員壓制在地，以妨害公務、傷害、公然侮辱等罪的現行犯當場逮捕，並製作筆錄與刑事案件報告單。

    該分局王姓偵查隊長與葉姓偵查佐獲報前往派出所，看完密錄器畫面及筆錄後認為邱員已陷入泥醉，是否構成妨害公務仍有疑問，應以管束方式處理即可，王員因而指示葉員及游員製作傷害及公然侮辱的調查筆錄，敘明本案是依「警察職權行使法」第19條規定施以管束，游員則刪除原記載涉犯妨害公務罪嫌的犯罪事實。同日下午，邱員酒醒後自行離去。

    游員一審被宜蘭地院依縱放人犯罪判刑1年，二審高等法院改認定游員觸犯公務員登載不實文書罪，處1年1月徒刑。

    同年12月30日下午5時許，游員在路口執行交通勤務，見許姓男子駕車行經管制路段，遂上前攔查，未料反遭對方不慎輾過左腳成傷。游員未請交通事故處理人員處理，反而回到派出所利用警用電腦登入「戶役政電子閘門」、「刑案資料系統」查詢許男個資，蒐集完畢後具狀向宜蘭地檢署提起過失傷害告訴。高院認為游員觸犯公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪，處有期徒刑3月。

    隔年4月7日凌晨0時許，游員騎車出勤，經過一處民宅時，發現跨坐在機車上的李姓男子神色緊張，疑酒駕見其到場而心虛落跑。游員把李男攔下，李男不從，雙方發生口腳與扭打，游員立刻施以過肩摔，並以辣椒水噴灑，造成李男掌骨骨折。

    高院認為游員未親眼看到李男酒駕，且李男有拒絕酒測的權利，卻以強暴脅迫方式妨害他離去，觸犯公務員假借職務上之權力強制罪，判刑3月。

    以上3罪，游員均獲緩刑3年，但要向公庫支付24萬元，參加法治教育6場次。

    內政部把全案移請懲戒法院審理。游員坦承犯行，直指自己失慮不周做出不當行為，深威愧疚、悔恨與自責，時時刻刻懊悔自身所犯過錯。他身負績效壓力，一時失慮，疏於遵循法定程序，以致侵害人民權益，深感歉意，已澈底反省，判法院給予自新機會，判較輕的懲戒處分，他將痛改前非，回饋社會。

    懲戒法院認為本案違失行為明確，已使人民對公權力的信任產生不良影響，惟考量游員坦承違失，尚知自我反省，且與部分被害人和解，獲得原諒不予追究，參酌其警察人員簡歷表內嘉獎數統計，決定判他降兩級改敘。可上訴。

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