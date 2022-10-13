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    機組員短班返台仍需5天1篩 民航局：減輕負擔、非歧視

    邊境今天（13日）解封、入境鬆綁為「0+7」，國籍航空機組員檢疫也鬆綁。圖為桃園國際機場。（桃園機場公司提供）

    邊境今天（13日）解封、入境鬆綁為「0+7」，國籍航空機組員檢疫也鬆綁。圖為桃園國際機場。（桃園機場公司提供）

    2022/10/13 13:09

    〔記者陳心瑜／台北報導〕邊境今天（13日）解封、入境鬆綁為「0+7」，國籍航空機組員檢疫同日鬆綁，但傳出有航空公司要求，即日起機組員必須在短程航班回國當日快篩、每5天快篩1次，遭質疑「歧視」。交通部民航局強調，短程航班因為派遣頻繁，如果比照旅客需2日內快篩為陰性方可外出，幾乎等於每2天就要快篩一次，因此同意業者將快篩頻率維持原本的5天一次，是減輕機組員負擔，絕非歧視。

    即日起，機組員長程航班返台後比照一般入境民眾，一週內若需外出則要有2天內快篩陰；短班入境則是每5天快篩1次。

    民航局表示，邊境解封後，機組員檢疫機制也隨之大幅放寬，回歸各航空公司訂定的「航空產業防疫持續維運計畫（BCP）」自主管理。業者擬訂BCP時，原則上均讓機組員比照旅客執行各項檢疫措施。

    民航局說，短程航班因為派遣頻繁，如果比照旅客需2日內快篩為陰性方可外出，幾乎等於每2天就要快篩一次，將加重機組員身心負擔。因為短程航班機組員值勤時並未入境他國，民航局因此同意業者擬訂BCP時，將快篩頻率維持原本的5天一次，而機組員如果超過5天未被派遣，則無須快篩，只要在值勤前恢復即可。此一方式是減輕機組員負擔，絕非歧視。

    據民航局公告，即日起機組員長程航班入境後比照一般民眾「0+7」，檢疫天數7天自主防疫，並由公司提供4劑家用抗原快篩試劑，檢測時機為入境當天或自主防疫第1天，自主防疫期間之外出時，需有2日內快篩檢測陰性結果。

    短程航班返台後，則是5天自我健康監測、每5天快篩檢測，若最後一次派飛達5天且未再派飛者，得免續定期採檢。

    民航局表示，外站管理同步恢復疫前管制機制，不再需要使用「一次性房卡」。

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