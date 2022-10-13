保障國人返國權益 陸委會：開放中客來台觀光非優先項目

陸委會發言人邱垂正今日強調，考量我方目前仍然有入境總額管制、管控，為保障國人優先從海外返國的權益，開放中客來台觀光並非優先的項目。（記者陳鈺馥攝）

2022/10/13 13:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣國門邊境今日重新開放，迎接全球旅客來台觀光。陸委會發言人邱垂正今日強調，考量我方目前仍然有入境總額管制、管控，為保障國人優先從海外返國的權益，開放中客來台觀光並非優先的項目。

邱垂正指出，有鑑於國內外的疫情趨於穩定，政府為防疫與經濟發展並重，優先處理中國經貿及商務人士來台，目前政府已恢復中國來台從事商務履約、跨國企業內部調動、中籍海空運公司駐點人員、中籍航空器、船舶之機組人員、船員、技術人員等，相關人員都可以透過台灣邀請單位於內政部移民署線上系統提出申請。

邱垂正提及，經許可來台投資的中資事業人員，也可以向目的事業主管機關申請專案入境，未來在疫情可控的前提下，也將持續依照整體情勢綜合評估，逐步恢復兩岸人員往來健康有序交流。

他強調，考量我方目前仍然有入境總額管制、管控，為了保障國人優先從海外返國的權益，開放中客來台觀光並非優先的項目。不過，將與相關機關依據雙方的防疫情形及整體的情勢共同綜合評估開放時機，

關於接下來是否增加兩岸航點？邱垂正指出，相關機關會持續就旅運需求、整體疫情及兩岸相關情勢發展等進行檢討評估。現階段中方仍有「7加3」及「動態清零」等防控措施，我方入境防疫改為「0加7」，增加人員移動的意願，政府也會持續評估相關的變化。

邱垂正說明，由於兩岸航班、飛航需要得到中方提及我方民航部門的許可，未來航點的復航也需要雙方相互配合，雙方將進行必要的溝通，如果有具體的進展，會盡速對外公開。

至於港澳部分，目前港澳居民可來台的對象為持有有效居留證、探親商務活動或經教育部許可的學生及其他經專案許可，其中商務活動已經沒有限制自由，所以可以包括所有的商務客。更進一步的說，除了觀光事由入境之外，都可以依現行規定來申請入境台灣。

他強調，台灣疫情仍處於高原期，並實施入境人數總量管制，疫情前港澳來台觀光人數高居我國來台旅客第三位，考量香港剛剛實施「0加3」防疫措施，港人出入境人數激增，台灣也是其查詢熱點，為避免短時間內大量人流集中湧現，對於台灣防疫量能造成衝擊，現階段將視這個階段實施情況、對防疫量能影響，都會隨時進行滾定式調整。

另外，關於小三通客運何時重啟，今年九合一地方選舉前是否不會開放？邱垂正回應，逐步恢復兩岸健康有序的交流是政府政策，陸委會依據最新的疫情發展跟整體情勢，持續滾動檢討相關的政策措施。

邱垂正指出，小三通是金馬民眾關切的重點，也是兩岸人員往來的渠道之一，未來一定會適時重啟，而節日通航是可能的做法。陸委會與相關機關將依據各方意見進行評估及規劃，在做好相關準備及溝通後，適時公布重啟小三通，選舉並非小三通重啟的一個考量因素。

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