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    首頁　>　臺北市

    揭露大巨蛋審查過程 花敬群批北市府包庇護航未監督公安

    台北市長柯文哲日前批評內政部拖延大巨蛋審查1年多，內政部次長花敬群今日上午受訪表示，批北市府還在包庇、護航，沒有站在地方主管機關的角度監督。（資料照）

    台北市長柯文哲日前批評內政部拖延大巨蛋審查1年多，內政部次長花敬群今日上午受訪表示，批北市府還在包庇、護航，沒有站在地方主管機關的角度監督。（資料照）

    2022/10/13 12:31

    〔記者黃靖媗／台北報導〕台北市長柯文哲日前批評內政部拖延大巨蛋審查1年多，內政部次長花敬群今日上午受訪表示，消防署一共進行5次燃煙測試小組審查，但前3次北市府建管處與都發局都未派員前來，更反批北市府還在包庇、護航，沒有站在地方主管機關的角度監督。

    內政部長徐國勇與內政部次長花敬群今日上午至立法院內政委員會備詢，會前接受媒體訪問，徐國勇強調，大巨蛋目前並非審查通過，而是審查同意測試的方法。

    花敬群說明，消防署今年共有5次排煙測試的小組審查，在7月21日前的3次審查會上，台北市建管處、都發局皆未派員參與，僅消防局派了1名技正，且遠雄公司派出的代表意見分歧，沒有足夠決策能力，顯示在7月21日前，遠雄公司及北市府對審查的關懷皆遠遠不足。

    花敬群指出，直到8月底的會議，相關單位終於派員參加，9月29日他們也同意遠雄公司燃煙測試的方法，後續台北市政府會來接手，進行消防設備檢驗與燃煙測試，待測試完成後，整個消防避難審查工作才會告一段落。

    針對柯文哲對內政部拖延大巨蛋審查的批評，花敬群僅表示，「我不要做這種口水戰」，指出北市府昨日的發言可能未說到真正的核心、甚至說錯，例如他們提到，委員要求要燃燒汽油不可以燃燒酒精，其實這只是會中單一委員的內部提案，實際最終決議是燃燒酒精，批評市府此言，背後似乎代表他們還在包庇、護航，沒有站在地方主管機關的角度監督。

    徐國勇強調，大巨蛋目前並非審查通過，而是審查同意測試的方法。（記者方賓照攝）

    徐國勇強調，大巨蛋目前並非審查通過，而是審查同意測試的方法。（記者方賓照攝）

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