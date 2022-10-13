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    李遠哲指2050淨零碳排策略錯誤 陳吉仲︰願親上火線說明

    立法院經濟委員會13日開會，邀請農委會主委陳吉仲列席報告業務概況並備質詢。（記者方賓照攝）

    立法院經濟委員會13日開會，邀請農委會主委陳吉仲列席報告業務概況並備質詢。（記者方賓照攝）

    2022/10/13 12:56

    〔記者楊媛婷／台北報導〕前中研院院長李遠哲昨接受網路節目專訪，表示蔡政府提出的2050淨零排放的方向是不好的方向，也非理想做法，民進黨立委陳亭妃今表示李前院長對政府的策略有誤解，並表示包含農委會在內的部會應該要跟李報告清楚，農委會主委陳吉仲表示，李前院長是主張急遽減碳，他近期就會跟李遠哲報告農業部門的減碳淨零計畫。

    李遠哲昨在網路節目批評蔡英文的能源政策，表示2050的淨零碳排策略都是不好的方向，也非理想的做法，並說需求不停增加下，二氧化碳碳排也增加，認為對整體地球來說會往壞的方向走，並表示政府政策都未從製造、生產、消費端來改變，因此難以遏止暖化。

    總統府則對外說明，蔡英文上任後，大力推動「能源轉型」有目共睹，台灣更與世界同步，致力「2050淨零轉型」的推動，持續以實際行動推動國家永續發展；事實上，依照目前供電情況，太陽能供電量於8月時已超過總體電量1成，目前還在建設中的風電，隨著近來東北季風增強，風力發電昨天也到90萬瓩，昨午再生能源發電量創紀錄，達到650萬瓩，達6.8座核三廠發電量。

    陳亭妃今天於經濟委員會上表示，李遠哲可能對我國淨零排放政策有所誤解，包含政院已通過氣候變遷因應草案並匡列相關預算，也了解李遠哲長期關注這類議題，認為政府部門應該要對李遠哲清楚說明。

    陳吉仲則表示，他正想跟李遠哲報告，也指出李遠哲主要是希望可急遽減碳，且李遠哲不只有要求台灣，而是希望同步要求全球，他說農委會也有責任跟李院長說明，並指出農委會已訂定目標於2040年達到淨零，並且明年也有編列7億元預算執行碳匯研究，並表示也都有拜訪現任中研院院長廖俊智，期待可運用中研院的新技術促進淨零減碳。

    陳吉仲也在業務報告中指出，除了淨零策略外，農委會也已擬訂企業參與農業淨零ESG計畫，包含企業可協助作物移除與造林等，相關詳細方案下個月就會公布。

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