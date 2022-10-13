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    國境突解封如從寒冬跳夏天 張國煒：過年才會出現報復性出遊

    星宇航空董事長張國煒（左）今表示，真正報復性出遊時機，應會落在明年農曆年波段。（記者田裕華攝）

    星宇航空董事長張國煒（左）今表示，真正報復性出遊時機，應會落在明年農曆年波段。（記者田裕華攝）

    2022/10/13 12:51

    〔記者鄭名翔／台北報導〕睽違2年多，台灣國境終於解封，星宇航空董事長張國煒今表示，雖然第四季旅客有急遽上升，但因此時包括如國人愛去的日本，原因疫情而節省成本要度過寒冬，如今突然開放，如跳過春天直接進入夏天，正面臨觀光人力短缺問題，而國人也須花時間規劃行程等，因此真正報復性出遊時機，應會落在明年農曆年波段。

    張國煒繼與民進黨台北市長陳時中會面後，今再與無黨籍參選人黃珊珊閉門會談，兩人針對疫情過後、國境解封的觀光發展，及年輕人於台北市創業的困難與市場環境等問題，進行意見交流。至於未來是否與國民黨參選人蔣萬安見面，張國煒重申，星宇航空不踏入政治，但有各界長官、參選人願來交換意見都很歡迎。

    今為台灣國境解封首日，張國煒認為，雖第四季旅客量有急遽上升，但尚未到完全恢復，主因各地觀光業因應開放措手不及，例如國人愛去的日本就正面臨人力短缺問題，近日就有些友航陸續取消航班。

    張國煒形容，過去疫情期間，業者為節省成本而把人力降到最低，希望能度過寒冬，但國境突然開放後，便跳過春天直接進入夏天，就如日本觀光業就面臨很大人力缺口，包括中文接待人員等，都需再花很長時間建置，因此無法立即恢復。

    張國煒認為，目前整體機票銷售量比起前兩年有明顯提升，但國人也還需要花點時間規劃行程、重新找店家、了解相關防疫規定等，因此要真正要完全恢復、出現報復性旅遊，應是落在明年農曆年波段。

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