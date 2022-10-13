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    首頁　>　臺北市

    友人凍死哈爾濱 蛇蠍夫妻騙走其老父2千萬理賠金

    新北市男子朱崧郡與妻子許煊晨竟詐騙友人徐男老父的2千萬保險理賠金，二審將朱男判刑4年2月、許女2年8月徒刑；最高法院審理後，駁回二人上訴定讞。（示意圖）

    新北市男子朱崧郡與妻子許煊晨竟詐騙友人徐男老父的2千萬保險理賠金，二審將朱男判刑4年2月、許女2年8月徒刑；最高法院審理後，駁回二人上訴定讞。（示意圖）

    2022/10/13 13:13

    〔記者張文川／台北報導〕新北市男子朱崧郡，2017年邀請徐姓友人赴中國遊玩，行前在機場替徐男投保2家壽險各2千萬元旅遊平安險，不料徐男凍死哈爾濱街頭，朱男與妻子許煊晨竟詐騙徐男老父的保險理賠金，甚至騙徐父簽下3500萬元本票來償還兒子生前欠債。二審台中高分院將朱男判刑4年2月、許女2年8月徒刑，沒收2人各998萬元不法所得；最高法院審理後，駁回二人上訴定讞。

    判決指出，朱男、許女夫妻與死者徐男是朋友，朱男於2017年12月邀徐男到上海再轉至哈爾濱旅遊，並替他購買機票；朱男同月26日到機場送機時，替徐男向2家壽險公司投保各2千萬元旅遊平安險，朱男隔天才自行搭機到哈爾濱會合。

    徐男在中國停留近1個月，2018年1月22日被發現凍死在哈爾濱街頭。朱男返台後與許女前往徐家，不僅隱匿有替徐男投保旅遊平安險，還騙徐父說徐男生前向他借3500萬元，使徐父誤信為真，簽下3張面額共3500萬元的本票。

    朱男並以協助代辦徐男在中國善後事宜為由，誆騙徐父簽署委託書和多項文件，並至銀行開戶，將存摺、金融卡、印鑑交給朱男。夫妻倆再持以向壽險公司申請理賠金，保險公司打電話照會時，朱男冒充徐父應答，使壽險公司陷於錯誤而將身故保險金2006萬餘元匯至徐父帳戶，朱夫婦先後臨櫃、轉帳領走其中的1996萬元。

    徐父事後查覺有異，報警指控朱男夫妻涉謀財害命，但苗栗地檢署調查後認為缺乏積極事證證明殺人，殺人罪處分不起訴，台中高分檢也駁回再議。

    苗檢起訴朱夫婦詐欺、偽造文書罪，一審苗院認為夫婦沒有財力可借3500萬鉅款給徐男，認定二人為謀奪徐男的保險理賠金，利用徐父年老知識不足而加以隱瞞、欺騙，手段惡劣，犯後仍飾詞狡辯，毫無悔意，還拒絕將詐領的保險理賠金還給徐父，惡性重大，依偽造私文書、以電腦製作不實財產權得喪紀錄取財等罪，判朱男4年6月、許女3年徒刑。

    二審台中高分院認定為接續犯，依共同犯非法以電腦製作不實財產權得喪紀錄取財罪，將朱男改判4年2月，許女2年8月徒刑，各沒收998萬元，共應沒收1996萬元。最高法院駁回二人上訴，全案定讞。

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