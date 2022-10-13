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    首頁　>　臺北市

    法院認員警酒測少做這件事 酒味男獲撤銷罰單

    台北地院行政訴訟庭認為，員警酒測時，未全程連續錄下朱男最終明確拒絕酒測到製單舉發的過程，有違規定，撤銷裁罰。（資料照）

    台北地院行政訴訟庭認為，員警酒測時，未全程連續錄下朱男最終明確拒絕酒測到製單舉發的過程，有違規定，撤銷裁罰。（資料照）

    2022/10/13 12:37

    〔記者溫于德／台北報導〕朱姓男騎士先前未戴口罩被攔查時遭發現散發酒味，他卻拒絕員警酒測，挨罰18萬元並吊銷駕照，但他認為員警酒測過程有瑕疵，提告請求撤罰。台北地院行政訴訟庭指員警酒測時，未全程連續錄下朱男最終明確拒絕酒測到製單舉發的過程，有違規定，撤銷裁罰；可上訴。

    判決指，今年4月16日上午7時許，朱男未配戴口罩騎車載著未戴安全帽的乘客，引起員警注意並攔查，期間朱男又被發現身上有酒味，他卻拒絕酒測，因此被員警認定有「拒絕接受酒精濃度測試之檢定」的違規行為，經製單舉發由台北市交通裁決處開罰18萬元並吊銷駕照，也要參加道路交通安全講習。

    但朱男認為，依取締酒後駕車作業程序規定，應該先確認受測者已經結束飲酒15分鐘以上，或視情況提供漱口水給受測者漱口，但員警當下並未提供礦泉水供漱口，況且他有配合受測吹氣3次，是員警跟他說不需檢測，要回分局製作筆錄，事後卻在舉發單上登載他拒絕接受酒測，可見員警酒測過程有瑕疵，請求撤罰。

    北院指出，員警實施酒測過程中，並未全程連續錄下朱男最終明確拒絕酒測到製單舉發的過程，已違反「道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第19之2規定，故撤銷裁罰。

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