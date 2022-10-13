美參院2023國防授權法案修正案 納入台灣政策法安全條文

外交部北美司司長徐佑典出席例會。（記者呂伊萱攝）

2022/10/13 12:37

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今天表示，美國參議院「台灣政策法」（Taiwan Policy Act）中的安全相關條文，大部分已納入「2023年國防授權法案（NDAA）」參院版修正案，包括武器盡速取得、因應中國灰色地帶威脅、提升台灣不對稱戰力等內容。參眾兩院將在接下來一個月進行文字協商，11月中旬國會復會之後繼續審議。

美國聯邦參議院外交委員會9月14日通過修正版「台灣政策法案」。其中第二章為加強美台防衛夥伴關係，規劃在2023年到2027年提供65億美元軍事融資，且是無須償還的援助性融資，同時強調軍售交付期限。法案也要求美台建立全面性訓練計畫，內含兵推、軍演，協助美台兩方軍隊熟悉彼此，並增進台灣防衛能力。

外交部北美司司長徐佑典今天在例會表示，「台灣政策法」中關於台海安全議題部分條文，已大部分納入「2023年國防授權法案（NDAA）」。參院這兩天已就NDAA修正案部分進行討論，我方關切如何透過法案解決所面臨國防問題，包括軍援、武器盡速取得、因應中國灰色地帶威脅、提升台灣的不對稱戰力等幾項議題都已納入，另因為「台灣政策法」中有些內容未必符合NDAA法案宗旨，就沒有納入，修正案文字還未公開。

徐佑典進一步說明，眾院版NDAA稍早已經通過，所以兩院會在未來一個月內進行文字協商，11月中旬國會復會之後繼續審議。

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